Удар буде силовий: Україна і США готують помсту РФ за удар по Охматдиту - Білий дім

Джейк Сілліван стверджує, що Росії потрібно відповісти "силою і рішучістю".

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Україна і США готують удар у відповідь РФ за атаку на Охматдит / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Охматдит

Україна спільно зі США готуються до відповіді на російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Ця відповідь буде силовою. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час свого виступу на саміті НАТО.

Він підкреслив, що США побачили "жахливу реальність" російської атаки на дитячий госпіталь у Києві.

"Ми працюємо разом з українцями над тим, щоб дати відсіч цьому нападу, відповісти силою і рішучістю", - сказав Салліван. відео дня

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана нагородили Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 осіб.

Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГів, військових із військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" і військової частини 33310 із "Шайківки".

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