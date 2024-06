ЗСУ вдарили ракетами 'Нептун' по нафтобазі в Краснодарському краї - ISW

У ніч із 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, джерела у ВМС України повідомили "Суспільному", що військові вже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" по наземній цілі на території держави-агресора РФ.

Аналітики ISW припускають, що Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу ТОВ "Югнефтехімтранзіт" у портовому містечку Чушка в Краснодарському краї та, ймовірно, застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. За свідченням місцевих жителів пожежа пошкодила трубопровід і ділянки з інженерним або технічним обладнанням.

Російська влада не підтвердила факт удару, проте Міністерство оборони Росії 18 червня заявило, що російські військові перехопили українську ракету "Нептун" у невстановленому районі 17 червня.

Джерела в Службі безпеки України повідомили, що українські сили завдали ударів з безпілотників по нафтових терміналах "Азовська" та "Азовнафтопродукт" в Азові Ростовської області, а геолокаційні відеозаписи показують, що пожежа, яка виникла внаслідок цього, тривала в ніч із 17 на 18 червня та впродовж усього дня 18 червня.

Влада Ростовської області повідомила, що внаслідок ударів загорілися резервуари з нафтою.

На цих нафтобазах розташовані 22 резервуари. Через нафтобази проходить до 60 тонн нафтопродуктів на місяць. Резервуари можуть одночасно вміщати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.