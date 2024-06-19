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ЗСУ вдарили ракетами "Нептун" по нафтобазі в Краснодарському краї - ISW

Анна Ярославська
19 червня 2024, 07:29
536
Сили оборони України, ймовірно, застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей.
Ракета
ЗСУ вдарили ракетами "Нептун" по нафтобазі в Краснодарському краї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У ніч із 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, джерела у ВМС України повідомили "Суспільному", що військові вже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" по наземній цілі на території держави-агресора РФ.

Аналітики ISW припускають, що Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу ТОВ "Югнефтехімтранзіт" у портовому містечку Чушка в Краснодарському краї та, ймовірно, застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. За свідченням місцевих жителів пожежа пошкодила трубопровід і ділянки з інженерним або технічним обладнанням.

відео дня

Російська влада не підтвердила факт удару, проте Міністерство оборони Росії 18 червня заявило, що російські військові перехопили українську ракету "Нептун" у невстановленому районі 17 червня.

Джерела в Службі безпеки України повідомили, що українські сили завдали ударів з безпілотників по нафтових терміналах "Азовська" та "Азовнафтопродукт" в Азові Ростовської області, а геолокаційні відеозаписи показують, що пожежа, яка виникла внаслідок цього, тривала в ніч із 17 на 18 червня та впродовж усього дня 18 червня.

ЗСУ вдарили ракетами 'Нептун' по нафтобазі в Краснодарському краї - ISW
Що відомо про ракету "Нептун" / Інфографіка: Главред ​

Влада Ростовської області повідомила, що внаслідок ударів загорілися резервуари з нафтою.

На цих нафтобазах розташовані 22 резервуари. Через нафтобази проходить до 60 тонн нафтопродуктів на місяць. Резервуари можуть одночасно вміщати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари по нафтобазах РФ

У місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами. Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, за попередніми даними, жертв немає. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами стався близько 2:30.

Офіційно в Україні цю атаку не коментували. Згідно з даними ЗМІ, у цій операції задіяли безпілотники Служби безпеки України.

Російські окупанти станом на 14:30 вівторка, 19 червня, продовжували ліквідацію пожежі на НПЗ у Ростовській області, яка сталася після ударів ЗСУ.

У Міноборони РФ атаки на нафтобази не коментували.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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