Триває масштабна пожежа на російському НПЗ під Ростовом: супутникові знімки

Офіційно в Україні цю атаку не коментували.

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Ще один російський НПЗ палає / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода, скріншот відео

Російські окупанти станом на 14:30 за київським часом продовжували ліквідацію пожежі на НПЗ у Ростовській області, яка сталась після ударів ЗСУ.

Задимленість нафтового терміналу засвідчують супутникові знімки Радіо Свобода.

Вказується, що удар прийшовся у районі розміщених обʼєктів, схожих на резервуари. Втім, оцінити ступінь ураження наразі важко - клуби диму обмежують видимість.

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Нафтобаза, що зазнала уражень, відноситься до підприємства "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

Атака на НПЗ в Ростовській області 18 червня - головне

У місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих мешканців, перед загорянням місцеві жителі чули п'ять вибухів. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами трапився приблизно о 2:30.

Офіційно в Україні цю атаку не коментували. Згідно з даними ЗМІ, в цій операції задіювали безпілотники Служби безпеки України.

В Міноборони РФ атаки на нафтобази не коментували. Втім, губернатор Ростовської області повідомив, що в результаті атаки БПЛА в Азові зайнялись резервуари з нафтопродуктами, і на місці працюють пожежники.

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