До 2 млн осіб: баварський депутат закликала вислати з Німеччини українців

Лідер ультраправих у Баварії закликала негайно вислати з Німеччини українських біженців.

https://glavred.net/world/do-2-mln-chelovek-bavarskiy-deputat-prizvala-vyslat-iz-germanii-ukraincev-10631864.html Посилання скопійоване

Баварський депутат закликала вислати з Німеччини українців / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

Ебнер-Штайнер закликала до "масштабної рееміграції"

У ФРН вважають, що в країні є "українці, яким не можна тут бути"

Голова фракції "Альтернативи для Німеччини" в земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер заявила, що українських біженців потрібно негайно вислати з країни. За її словами, громадяни України повинні повернутися додому "вже зараз", пише Süddeutsche Zeitung.

Ебнер-Штайнер додала, що Україна є великою країною, де "достатньо території", куди можна повернутися. Вона оцінила, що загалом із Німеччини можна вислати до 2 млн осіб.

відео дня

Крім того, Ебнер-Штайнер закликала до "масштабної рееміграції", щоб Баварія не була "затоплена одержувачами допомоги, які не бажають інтегруватися". Також вона виступила за те, щоб запровадити в регіоні "надзвичайну ситуацію з біженцями", щоб відмовляти їм у розміщенні.

Водночас видання DW нагадало, що 15 січня відбулися дебати, в яких узяв участь депутат бундестагу та голова баварського осередку АДГ Штефан Прочка. Під час свого виступу він заявив, що його партія закликає вислати "мільйон" мігрантів.

"На запитання, як це планується зробити, політик відповів, що Сирія та Афганістан - країни, які вже "примирилися", тож Німеччину можуть покинути "від 1,2 до 1,3 млн сирійців" і "700 тисяч афганців". Політик додав, що у ФРН є й "українці, яким не можна тут бути"", - зазначили в DW.

Біженці з України за кордоном - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Польща пропонує змінити систему допомоги. На нещодавній зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував, щоб соціальна допомога для українців у Німеччині була спрямована безпосередньо в Україну.

Одна з країн ЄС ввела нові обмеження для українських біженців. Відомо, що українські біженці можуть отримати тимчасовий захист відповідно до директиви, що дозволяє їм проживати і працювати в країнах ЄС. Однак у березні 2026 року термін дії цієї директиви завершується.

Демограф Олександр Гладун здивував несподіваним розкладом про біженців з України. Він розповів про те, що в країнах Європи можливий так званий подвійний облік, зумовлений тим, що нашим громадянам дозволили вільно переміщатися всіма країнами.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред