Виплати українським біженцям: Польща пропонує змінити систему допомоги

Сікорський запропонував Шольцу передавати Україні соціальні виплати, які отримують українці в Німеччині.

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Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців виплат / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

На нещодавній зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував, щоб соціальна допомога для українців у Німеччині була направлена безпосередньо в Україну. Про це Сікорський заявив в інтервʼю TVP Info.

Польський міністр закордонних справ під час розмови нагадав про два свої візити до ФРН і зустріч із канцлером Шольцом.

"Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було б краще надавати безпосередньо Україні.", - повідомив Сікорський. відео дня

Глава польської дипломатії під час інтервʼю підкреслив, "недобре, що існує фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті".

Водночас жінки, на думку Сікорського, мали б працювати в Україні, платити податки й підтримувати економіку своєї країни.

Українські біженці в Європі / Инфографика Главред

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Виплати українським біженцям в Європі - останні новини

Нагадаємо, високопосадовці Ірландії розробляють пропозиції, згідно з якими з 3 березня 2025 року українські біженці, що прибуватимуть до країни ЄС, не отримуватимуть житло. Першочергово будуть виселяти з державного житла тих українців, які живуть там найдовше.

Також Норвегія припинить автоматично надавати притулок українським біженцям, які прибувають із західних областей України. В індивідуальному порядку розглядатимуть запити про притулок осіб, що прибувають з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. У Норвегії вважають ці регіони безпечними, оскільки вони знаходяться далеко від лінії фронту.

Доктор економічних наук Олександр Гладун розповідав, що допомога від європейських держав зменшується, натомість біженці, за оцінками місцевих експертів, роблять більший вклад у місцеву економіку, ніж країни витрачають на їхню підтримку. І це вигідно для європейців.

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