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Біженців з України менше на 2 млн: демограф здивував несподіваним розкладом

Олексій Тесля
5 жовтня 2024, 01:30
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Людей пенсійного віку в структурі біженців з України виїхало найменше, каже Олександр Гладун.
біженці
/ Колаж: Главред, фото: скріншот

За оцінка міжнародних організацій, у зв'язку з війною з України виїхало приблизно 6,8 млн осіб, заявив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Олександр Гладун.

"Приблизно 600 тисяч - це за межами Європи. Решта - на території Європи, і в це число входить 1 280 000 осіб на території Білорусі та Росії (але ми не знаємо, наскільки точні ці дані)", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що дітей до 18 років серед тих, хто виїхав, - приблизно 32%, у віці від 18 до 64 років - 62%, а старше 65 років - 6% населення.

"Тобто можна сказати, що людей пенсійного віку в структурі виїхало найменше. Найбільший віковий інтервал - люди працездатного віку і діти, які там перебувають. Вони дорослішають, з дитячої групи переходять у групу дорослих і там залишаються", - пояснив він.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Гладуна Главреду:

Водночас співрозмовник говорить про те, що, якщо взяти дані прикордонної служби України та орієнтуватися на сальдо міграції, тобто різницю між тими, хто виїхав і в'їхав, то різниця може сягнути півтора-два мільйони осіб.

"Тому що в країнах Європи можливий так званий подвійний облік, зумовлений тим, що нашим громадянам дозволили вільно переміщатися по всіх країнах. І може бути така ситуація, що вони ще зареєстровані в одній країні і вже почали реєстрацію в іншій. У 2023 році в нас були свої дискусії з представництвом управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, і тоді вони взагалі давали цифру десь у 8 млн наших громадян. Ми сказали, що це занадто велике число, вони два-три місяці працювали і після цього скоротили свою оцінку на 2 млн", - уточнив він.

Гладун додав, що при цьому з боку прикордонної служби можливий недооблік, який стався на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення: "Тоді Держприкордонслужба, можливо, не встигала всіх реєструвати, вносити в базу даних, у деяких людей не було закордонних паспортів (та й навіть внутрішніх документів часто не було). Тому можливий недооблік. А реальна ситуація перебуває, можливо, десь посередині".

Хто такий Олександр Гладун

Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень.

Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Нагадаємо, у Польщі, за даними українського МЗС, проживає близько 300 тисяч українців призовного віку, а загалом за кордоном - майже мільйон військовозобов'язаних. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії громадян, наголошуючи, що такі виплати шкодять обороноздатності та економічній стабільності України.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до українських біженців, які перебувають у Німеччині, і закликав їх активніше шукати роботу. Шольц підкреслив, що багато українців продовжують отримувати допомогу від держави, хоча повинні працювати.

Як повідомляв Главред, у Європейському Союзі поки що неможливо впровадити диференційований підхід до українських біженців на основі статі, віку або військового обов'язку. Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон пояснила, що це суперечить Директиві про тимчасовий захист.

Біженців з України менше на 2 млн: демограф здивував несподіваним розкладом
/ Инфографика Главред

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беженцы війна Росії та України Олександр Гладун
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