Одна з країн ЄС ввела нові обмеження для українських біженців: про що йде мова

Одна з країн ЄС вводить обмеження для українських біженців, скасовуючи безкоштовне житло з березня 2025 року.

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Ірландія скасовує безкоштовне житло для українських біженців / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Високопосадовці Ірландії розробляють пропозиції, згідно з якими з 3 березня 2025 року українські біженці, що прибуватимуть до країни ЄС, не отримуватимуть житло, пише The Irish Times.

Першочергово будуть виселяти з державного житла тих українців, які живуть там найдовше.

"Минулого тижня Кабінету Міністрів повідомили, що наразі вивчаються "політичні важелі" для зменшення кількості українців, які перебувають у державному житлі, та стимулювання переїзду до самостійного життя. Перелік можливих заходів, які обговорюються високопосадовцями, також включає припинення надання житла українцям, чий дохід перевищує певний поріг, визначений на основі економічного профілювання", - написали у виданні. відео дня

Відомо, що українські біженці можуть отримати тимчасовий захист відповідно до директиви, що дозволяє їм проживати та працювати в країнах ЄС. Однак у березні 2026 року термін дії цієї директиви завершується. Таким чином за останні місяці уряд Ірландії скоротив соціальні виплати та обмежив проживання новоприбулих біженців до 90 днів.

У матеріалі підкреслюють, що урядовці Ірландії також розглядають можливість скасування права на повторне проживання в державному житлі, якщо ліжко-місце, надане за схемою застави, зламається або хтось повернеться до країни після перебування за кордоном.

Українські біженці в Європі / Инфографика Главред

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

Виплати українським біженцям в Європі - останні новини

Нагадаємо, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Олександр Гладун повідомляв, що за оцінка міжнародних організацій, у зв'язку з війною з України виїхало приблизно 6,8 млн осіб. Експерт підрахував, що дітей до 18 років серед тих, хто виїхав, - приблизно 32%, у віці від 18 до 64 років - 62%, а старше 65 років - 6% населення.

Нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц під час діалогу з жителями Тельтова звернувся до українських біженців, які тимчасово оселилися в його країні. Він закликав знайти роботу.

Тим часом глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для військовозобовʼязаних українських громадян.

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