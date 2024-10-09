Одна з країн ЄС ввела нові обмеження для українських біженців: про що йде мова

Високопосадовці Ірландії розробляють пропозиції, згідно з якими з 3 березня 2025 року українські біженці, що прибуватимуть до країни ЄС, не отримуватимуть житло, пише The Irish Times.
Першочергово будуть виселяти з державного житла тих українців, які живуть там найдовше.
"Минулого тижня Кабінету Міністрів повідомили, що наразі вивчаються "політичні важелі" для зменшення кількості українців, які перебувають у державному житлі, та стимулювання переїзду до самостійного життя. Перелік можливих заходів, які обговорюються високопосадовцями, також включає припинення надання житла українцям, чий дохід перевищує певний поріг, визначений на основі економічного профілювання", - написали у виданні.відео дня
Відомо, що українські біженці можуть отримати тимчасовий захист відповідно до директиви, що дозволяє їм проживати та працювати в країнах ЄС. Однак у березні 2026 року термін дії цієї директиви завершується. Таким чином за останні місяці уряд Ірландії скоротив соціальні виплати та обмежив проживання новоприбулих біженців до 90 днів.
У матеріалі підкреслюють, що урядовці Ірландії також розглядають можливість скасування права на повторне проживання в державному житлі, якщо ліжко-місце, надане за схемою застави, зламається або хтось повернеться до країни після перебування за кордоном.
Які країни ЄС обирають українські біженці?
За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:
- Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
- Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
- Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
Виплати українським біженцям в Європі - останні новини
Нагадаємо, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Олександр Гладун повідомляв, що за оцінка міжнародних організацій, у зв'язку з війною з України виїхало приблизно 6,8 млн осіб. Експерт підрахував, що дітей до 18 років серед тих, хто виїхав, - приблизно 32%, у віці від 18 до 64 років - 62%, а старше 65 років - 6% населення.
Нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц під час діалогу з жителями Тельтова звернувся до українських біженців, які тимчасово оселилися в його країні. Він закликав знайти роботу.
Тим часом глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для військовозобовʼязаних українських громадян.
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