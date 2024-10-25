В Україні ВПО отримуватимуть субсидію на оренду житла: хто може оформити допомогу

Субсидії зможуть отримати внутрішньо переміщені особи в рамках експериментального проєкту.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-vpl-budut-poluchat-subsidiyu-na-arendu-zhilya-kto-mozhet-oformit-pomoshch-10608581.html Посилання скопійоване

Для отримання субсидії для ВПО є декілька вимог / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Субсидію на оренду житла отримають ВПО у населених пунктах у 9 областях України

Субсидія на оренду не скасовуватиме субсидію на оплату ЖКП для ВПО

В Уряді погодили пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації експериментального проєкту щодо надання субсидій внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

Про це в Telegram повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, проєкт розрахований на два роки і передбачає субсидії для ВПО у наймі приміщень у населених пунктах Чергінівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.

відео дня

"Окрім тих (населених пунктів - Главред), що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - уточнив чиновник.

Також проєкт передбачає, що субсидію отримають лише ті українці зі статусом ВПО, які оформлять договір найму, що підлягатиме реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення, створеній Пенсійним фондом України.

"Субсидія на оренду житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача​​ перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30 % сукупних доходів домогосподарства", - додав він.

Мельничук попередив, що субсидія на оренду житла не позбавлятиме внутрішньо переміщених осіб права на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Хто такий Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

Допомога ВПО в Україні - останні новини

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українцям припинили компенсувати витрати на розміщення переселенців у їхніх будинках. Уряд розглядає можливість продовжити проєкт аж у 2025 році.

Раніше Главред повідомляв, що переселенці зобов'язані повернути до бюджету держави помилково виплачені гроші - якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги. У разі неповернення коштів добровільно органи соціального захисту можуть стягнути їх через суд.

Напередодні стало відомо, що через пріоритет фінансування сфери безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік передбачене скорочення витрат на соціальні виплати, зокрема для ВПО.

Інші новини, що можуть вас зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред