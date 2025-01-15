Більше снарядів, боєприпасів для Leopard і БпЛА: ФРН оновила список допомоги Києву

Берлін анонсував поставку Києву БМП Marder і RCT-30 Boxer.

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У Німеччині розповіли про нові поставки Україні / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони, pexels

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Німеччина оновила перелік переданої Україні військової допомоги

Передано снаряди, боєприпаси для танків Leopard і дрони

Уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги. Згідно з переліком, за останній час Берлін передав Україні тисячі артилерійських снарядів.

Також передано 600 ударних дронів, йдеться на сайті Міністерства оборони Німеччини.

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Крім цього, в оборонному відомстві анонсували поставку 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer і 277 машин із захистом від мін і засідок, а також 18 самохідних артилерійських установок RCH 155.

/ Инфографика Главред

Військова допомога ФРН Україні з кінця грудня:

20 машин із захистом від мін і засідок;

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

19 тисяч калібру 122 мм;

600 ударних безпілотників HF-1;

боєприпаси для танків Leopard 1;

50 розвідувальних безпілотників VECTOR;

46 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN;

43 розвіддрони SONGBIRD.

Військова допомога ФРН Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФРН розкрили деталі великого пакета допомоги Україні. До нового пакету допомоги увійшли системи протиповітряної оборони та бронемашини.

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.

Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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Що таке артилерійські снаряди? Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

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