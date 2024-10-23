США нададуть Україні пакет допомоги на 20 мільярдів доларів: на що підуть кошти

Уряд США виділив Україні пакет макрофінансової допомоги на суму 20 мільярдів доларів як свою частку в кредит "G-7" для України.

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США нададуть Україні $20 млрд кредиту - відомо на що підуть кошти / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

США нададуть Україні до 20 млрд $ додаткової допомоги

Кошти підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році

Сполучені Штати прийняли рішення передати Україні значний пакет макрофінансової допомоги на суму 20 мільярдів доларів. Кредитні кошти будуть передані Україні у рамках 50-мільярдного кредиту "G-7" і будуть погашатись за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Про це під час вечірнього звернення до українців повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи"", - сказав Зеленський.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що ці кошти є частиною загального пакета допомоги на 50 мільярдів доларів, який узгодили країни G7 та ЄС. Цього тижня аналогічні рішення були ухвалені також Європейським Союзом і Великою Британією.

"Кошти від партнерів підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку! Це важлива інвестиція у безпеку Європи та всього світу", - написав він у своєму Telegram.

Які країни входять до "Великої сімки" / Інфографіка: Главред

Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Південна Корея розглядає можливість передачі Україні боєприпасів і зброї у відповідь на участь військових КНДР у російсько-українській війні. Сеул має запас у 3,4 млн снарядів калібру 105 мм, що може бути корисним для ЗСУ, повідомляє Defense Express.

На думку оглядача BILD Альберта Лінка, Південна Корея може переглянути свій підхід до підтримки України, яка раніше обмежувалась гуманітарною допомогою та касками. Через співпрацю Росії та КНДР країна може вирішити надіслати зброю.

Також, в першому кварталі 2025 року Україна отримає три французькі літаки Mirage 2000-5, повідомляє видання La Tribune з посиланням на джерела.

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