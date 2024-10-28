"Тисяча від Зеленського": в Україні допомогу отримають не всі, що відомо

Кабмін планує юридично оформити програму виділення допомоги до середини листопада.

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Фінансову допомогу отримають не всі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Кому не нарахують 1000 гривень

Коли можна буде отримати гроші

З 1 грудня в Україні стартує нова програма фінансової допомоги "єПідтримка", що дозволить українцям отримати по 1000 гривень. Кошти зможуть отримати не всі, пише РБК-Україна.

Згідно з оприлюдненою інформацією, допомога буде недоступна для українців, які перебувають за кордоном.

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За прогнозами уряду, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період COVID, до нової програми "єПідтримка" долучиться не більш як 15 мільйон осіб.

"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента", - повідомляє ЗМІ.

Також відомо, що Кабмін планує завершити юридичне оформлення програми щодо надання допомоги українцям до середини листопада. Це робиться для того, щоб у людей був час до 1 грудня оформити картки "Національного кешбеку".

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Виплати для українців - останні новини

Нагадаємо, 25 жовтня президент України оголосив про нову програму підтримки, за якою кожен громадянин зможе отримати по 1000 гривень. Він зазначив, що кошти мають надійти людям вже з 1 грудня. Ці виплати будуть доступні як дорослим, так і дітям.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев повідомляв, що кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, медикаментів, транспорт, мобільний зв'язок, а також на придбання книг та інші послуги. За його словами, ця ініціатива має підтримати бізнес в Україні.

Як раніше писав Главред, у листопаді українські пенсіонери можуть отримати надбавки до своїх виплат. Особи на пенсії отримають доплати за віком. Надбавки також доступні для пенсіонерів, які виховують неповнолітніх дітей, та одиноких літніх людей, що потребують догляду.

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