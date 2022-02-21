"Чорний понеділок": російські акції впали на тлі можливого визнання "ЛДНР"

Ринок рубля обрушився / © fotolia.com, grechka27

Ринок російських акцій обрушився до рівня листопада 2020 року через новини про можливе визнання Росією" ДНР " і "ЛНР", повідомляє Abnews.

Серед інших причин обвалу індексу РТС і Мосбіржі "Інтерфакс" називає загострення конфлікту між Росією і Україною, а також обстріли на Донбасі. При цьому обсяги торгів зросли до рекордних значень, досягнувши 505 млрд рублів.

Торги закрилися на індексі Мосбіржі, що дорівнює 3036,88 пунктам. Падіння склало близько 10,5 %. Індекс РТС же впав ще нижче - 1207,5 пунктів (-13,2 %). Найбільше постраждали так звані "блакитні фішки", які подешевшали в середньому на 18,3 %.

На тлі тривожних новин Долар також показав різке зростання, злетівши до 78,7 рублів.

За підсумками сьогоднішніх торгів подешевшали акції: "Аерофлоту" (-15,8%), ВТБ (-17,3%), "Газпрому" (-10,1%), "Норнікеля" (-5,8%), "Інтер РАО" (-10%), "Лукойлу" (-6,9%), "ММК" (-8,9%), "МТС" (-4,7%), "магніту" (-9,8%), "Мосбіржі" (-8,2%), "НЛМК" (-8%), "Роснефти" (-18,3%), "Ростелекома" (-7,5%), "РусГідро" (-8,4%), "Ощадбанку" (-16,9% і -17,1% "префи"), "Северсталі" (-6,2%), "Сургутнефтегаза" (-10,3%), "Татнафти" (-9,6%), "ФСК ЄЕС" (-13,2%).

Реклама

Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України-Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко-закликали держави, які підписали "Будапешт" і є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого в ході Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході так і не приймуть рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

Читайте також: