Привід для операції проти України: у Держдепі пояснили раптову евакуацію з "ДНР" і "ЛНР"

У Держдепі пояснили різку евакуацію з "ДНР" і " ЛНР " / соцмережі

У Державному департаменті США відреагували на новини про те, що глави самопроголошених "ЛДНР" оголосили про початку евакуації населення до Росії.

"США розглядають евакуацію і вибухи в Донбасі, як привід для операції проти України", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США, пише РИА Новости.

Загострення ситуації на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

читайте такожСирени, величезні черги і збій зв'язку: що зараз відбувається в ОРДЛО18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" виступили із заявою. За їх словами, найближчим часом президент України Володимир Зеленський нібито віддасть наказ Збройним силам України переходити в наступ і реалізовувати "план вторгнення" в "ЛДНР".

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