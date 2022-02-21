Кулеба про можливе визнання "ЛДНР": слід сфокусуватися на зусиллях деескалації

Дмитро Кулеба висловився про визнання "ЛДНР" / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на тлі можливого визнання президентом РФ Володимиром Путіним "ЛДНР" заявив про те, що зараз всі сторони мають фокусуватися на зусиллях деескалації.

"Зараз не тільки Україна, але і весь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз всі повинні холоднокровно фокусуватися на зусиллях деескалації. Іншого шляху немає", - зазначив він у Twitter.

Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.

Україна вимагає гарантій безпеки в рамках Будапештського меморандуму

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом для української держави. На думку чиновника, Києву повинні надати компенсацію за відмову країни від ядерної зброї.

У лютому цього року три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко-закликали держави, які підписали "Будапешт" та є гарантами виконання документа, зупинити російську агресію. Вони зазначили, що тільки таким чином країни зможуть довести, що договір не був обманом Києва.

Президент Володимир Зеленський 19 лютого в ході Мюнхенської конференції з безпеки оголосив про те, що Київ ініціює консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. Якщо дискусія не відбудеться, або на Заході так і не приймуть рішень щодо гарантій безпеки для України, Київ поставить під сумнів дію документа.

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