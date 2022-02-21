Путін сьогодні може визнати незалежність "ЛНР" і "ДНР": підсумки Радбезу РФ

Володимир Путін / Reuters

Володимир Путін після сьогоднішнього засідання Ради безпеки РФ, як очікується, може визнати незалежність окупованих територій ОРДЛО - "ЛНР" і "ДНР". За інформацією російський пропагандистів, питання вирішиться протягом "найближчих годин".

Під час засідання члени Радбезу РФ виступали по черзі, просячи Путіна це зробити, наводячи різні доводи. При цьому, Путін сказав, що нібито не обговорював заздалегідь з членами Радбезу питання визнання Донбасу.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, наприклад, заявив, що окуповані території Донбасу "Україні не потрібні". Він заявив, що визнання "ДНР" і "ЛНР" залишається єдиним виходом для Москви. Також він зазначив, що Москва готова терпіти наслідки цього кроку.

Дмитро Медведєв запропонував визнати "ЛДНР" за умови, якщо "ситуація не зміниться". За його словами, це легше, ніж було коли визнавали Абхазію і Південну Осетію.

читайте також"Кривавий переворот": Путін висловився про загострення на Донбасі і звинуватив УкраїнуМедведєв підкреслив, що на території "ДНР" і "ЛНР" живуть близько 800 тис росіян, "цей факт ігнорувати не можна".

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"Ці території в принципі Україні не потрібні. У всякому разі, це розмінна карта в торгівлі за статус України", - сказав Медведєв.

читайте також63% українців хочуть перегляду Мінських угод-нове опитуванняПутін під час виступу підкреслив, що Росія спочатку нібито робила все, щоб мирними засобами вирішити "всі протиріччя, які виникли на Донбасі". Крім цього, він додав, що питання визнання суверенітету "ДНР" і "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки в світі і зокрема в Європі.

"Тому що використання України як інструменту протистояння з нашою країною, з Росією, представляє, звичайно, для нас серйозну, дуже велику загрозу", - сказав Путін.

"Київська влада не збирається виконувати Мінські угоди, вони публічно багато разів про це заявляли", - заявив Путін.

"Сьогодні очевидно абсолютно стало, що ні Україні, ні їх західним союзникам Донбас абсолютно не потрібен на будь — яких умовах", - сказав він.

Після цього президент РФ поставив на розгляд питання про визнання "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, раніше в Державній Думі Путіна попросили визнати "ЛНР" і "ДНР" а ватажки "республік" звернулися з проханням про визнання до Путіна.

Загострення на Донбасі і "евакуація" населення

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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