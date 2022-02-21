"Путін не забув, що це наші гроші?": Макаревич розкритикував президента РФ через військові навчання і біженців з "Л/ДНР"

Володимир Путін та Андрій Макаревич / Колаж УНІАН

Легендарний російський рок-музикант Андрій Макаревич (лідер гуртів "Машина часу" і "Оркестр креольського танго" обурився, що президент РФ Володимир Путін виділяє величезні кошти на маневри російської армії біля українського кордону і біженців з тимчасово окупованих угруповань "Л/ДНР". Своє обурення він висловив у пості в соціальній мережі Facebook.

Макаревич окремо нагадав, що мова йде про гроші російських платників податків.

"Наш президент останні дні красиво розподіляє мільярди - на навчання, на біженців. Він не забув, що це наші гроші?"- запитав фоловерів 68-річний музикант.

У коментарях одна з користувачок мережі написала: "Не перший рік розподіляє. Це ви скоріше забули, що це ваші гроші розподіляють на війну, не тільки на навчання і біженців". "Так пам'ятаю. Від цього не легше", – відповів Макаревич.

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Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич потрапив у скандал з українцями. Музикант заявив про те, що борщ не може вважатися виключно українською стравою, оскільки нібито в принципі робиться за дуже давнім рецептом.

"Я думаю, що борщ – це дуже давня страва. Його роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краї, і в Україні, і в Білорусі. Він скрізь трохи різний і чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось з баранини, білих грибів або вегетаріанський", - пояснив він.

При цьому музикант порівняв український борщ з польською горілкою.

"Це як кажуть, що поляки придумали горілку, але це ж не вони зробили. Розумієте? Хіба це головне?"- сказав він.