Цілями могли стати два НПЗ: Самарську область РФ трусило від вибухів

Росіяни повідомляли про яскраві спалахи в небі й загоряння.

Дрони атакували НПЗ в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Вночі дрони атакували Самарську область РФ

Серія вибухів прогриміла в небі над містом Новокуйбишевськ

Під атакою могли бути два НПЗ

У ніч на 2 січня невідомі безпілотники атакували Самарську область країни-агресора Росії. Під удар могли потрапити одразу два НПЗ. Про це повідомив моніторинговий ресурс Exilenova+.

Зазначається, що уночі серія вибухів прогриміла в небі над містом Новокуйбишевськ в Самарській області. Після цього в одному з районів помітили пожежу.

відео дня

За словами місцевих жителів, вони прокинулися близько 01:30 та чули понад 10 потужних вибухів. Також очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі й загоряння в одному з районів.

Ймовірно, під атакою могли бути два НПЗ: Новокуйбишевський та Куйбишевський.

Офіційної інформації про наслідки атаки поки не надходило.

Дрони атакували Самарську область - відео:

Удари по російських НПЗ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна активно б'є по російських НПЗ.

За його словами, крім іншого, Україна б'є по портах Новоросійська, а нещодавно удари почалися безпосередньо по танкерах.

"Усе це обіцяє Росії дуже невеселу перспективу, пов'язану з тим, що світ починає приходити до світлої думки: а чи потрібна взагалі російська нафта з огляду на те, що РФ не є надійним постачальником", - підкреслив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 січня у Москві нібито була зафіксована атака невідомих безпілотників, що призвела до порушень роботи аеропортів та введення спеціального режиму безпеки. Протягом кількох годин російська протиповітряна оборона нібито збивала дрони, які летіли на місто.

У ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Унаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 28 грудня безпілотники також потужно атакували країну-агресорку Росію. Гучні вибухи, зокрема, прогриміли у Самарській області РФ, де було атаковано важливі цілі противника.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

