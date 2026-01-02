Аеропорти на паузі: жителі Москви скаржаться на атаку дронів, деталі

Мер Москви Собянін повідомив про 21 збитий дрон та про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків.

Введено режим "Килим" над ключовими аеропортами Москви / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншот

Над Москвою нібито пролетіли невідомі безпілотники

Роботу аеропортів призупинено, затримано понад 60 рейсів

Пасажири Шереметьєво та інших аеропортів чекають рейси годинами

У Москві нібито зафіксована атака невідомих безпілотників, що призвела до порушень роботи аеропортів та введення спеціального режиму безпеки. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та мер міста Сергій Собянін у Telegram.

Мер столиці країни-агресорки зазначив, що протягом кількох годин російська протиповітряна оборона нібито збивала дрони, які летіли на місто.

"На рахунку вже 21 збитий безпілотник", — повідомив він.

Він додав, що на "місці падіння уламків" працюють фахівці екстрених служб.

Наслідки для аеропортів

За даними російських ЗМІ, через подію понад 60 рейсів у московських аеропортах було затримано. Режим "Килим" введено над "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковським".

У мережі з’явилася інформація, що деякі пасажири вже шість годин не можуть вилетіти з аеропорту "Шереметьєво".

Експерти про удари вглиб РФ

Як писав Главред, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних об'єктах призвели до перебоїв у постачанні палива та стали однією з причин зростання цін на бензин у країні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти відзначають, що дефіцит палива створює додаткове фінансове навантаження на бізнес і громадян і в перспективі може прискорити інфляційні процеси.пришвидшити зростання інфляції та ускладнити економічну ситуацію в країні.

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Крім того, у ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горів хімзавод. Орел і Ростов були частково знеструмлені.

