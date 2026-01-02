Рус
Аеропорти на паузі: жителі Москви скаржаться на атаку дронів, деталі

Руслан Іваненко
2 січня 2026, 00:08оновлено 2 січня, 00:43
Мер Москви Собянін повідомив про 21 збитий дрон та про роботу екстрених служб на місцях падіння уламків.
Введено режим "Килим" над ключовими аеропортами Москви / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншот

Коротко:

  • Над Москвою нібито пролетіли невідомі безпілотники
  • Роботу аеропортів призупинено, затримано понад 60 рейсів
  • Пасажири Шереметьєво та інших аеропортів чекають рейси годинами

У Москві нібито зафіксована атака невідомих безпілотників, що призвела до порушень роботи аеропортів та введення спеціального режиму безпеки. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та мер міста Сергій Собянін у Telegram.

Мер столиці країни-агресорки зазначив, що протягом кількох годин російська протиповітряна оборона нібито збивала дрони, які летіли на місто.

відео дня

"На рахунку вже 21 збитий безпілотник", — повідомив він.

Він додав, що на "місці падіння уламків" працюють фахівці екстрених служб.

Наслідки для аеропортів

За даними російських ЗМІ, через подію понад 60 рейсів у московських аеропортах було затримано. Режим "Килим" введено над "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковським".

У мережі з’явилася інформація, що деякі пасажири вже шість годин не можуть вилетіти з аеропорту "Шереметьєво".

Експерти про удари вглиб РФ

Як писав Главред, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних об'єктах призвели до перебоїв у постачанні палива та стали однією з причин зростання цін на бензин у країні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти відзначають, що дефіцит палива створює додаткове фінансове навантаження на бізнес і громадян і в перспективі може прискорити інфляційні процеси.пришвидшити зростання інфляції та ускладнити економічну ситуацію в країні.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

Крім того, у ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області було атаковано Єфремівський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горів хімзавод. Орел і Ростов були частково знеструмлені.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Москва атака дронів
