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Буданов планував операцію проти "вагнеррівців" у Малі з 2023 року - The Times

Анна Ярославська
6 серпня 2024, 06:59
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Нещодавні втрати "Вагнера" в Малі є найважчими за межами України з 2018 року.
Кирило Буданов, Малі
Минулого року ГУР України готувало напад на "вагнерівців" у Малі / Колаж: Главред, фото: ГУР МО, Kyiv Post

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов із 2023 року планував напад на бойовиків ПВК "Вагнера" в Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

Про це пише видання The Times із посиланням на документи, оприлюднені Агентством нацбезпеки США. Журналісти також посилаються на неназваний російський Telegram-канал, який стверджує, що деяких повстанців-туарегів нібито привезли в Україну, щоб тренувати їх використання дронів.

Також повідомляється, що український спецназ нібито за останній рік брав участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" в Судані.

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Видання нагадує заяву представника ГУР Андрія Юсова, що українська розвідка надала повстанцям "розвіддані - і не лише розвідувальні дані - щоб дозволити їм здійснити успішну військову операцію".

Раптове припинення відносин Малі з Києвом буде вітатися в Москві, оскільки вона намагається заручитися підтримкою в Африці, щоб компенсувати свою дипломатичну ізоляцію після вторгнення в Україну і створити стратегічну базу для тривалого конфлікту із західними державами.

Згідно з дослідницькою програмою Blood Gold Report, "Вагнер" допоміг російському уряду витягти золото з континенту на суму щонайменше 2 мільярди фунтів стерлінгів від початку війни в Україні.

Наразі Україна намагається пройти власний дипломатичний шлях до Африки. Глава МЗС Дмитро Кулеба прибув на континент у неділю, щоб відвідати Малаві, Замбію та Маврикій. Це його четвертий дипломатичний тур на континент за останні два роки.

Зазначається також, що нещодавні втрати "Вагнера" в Малі є найважчими за межами України з 2018 року, коли під час сутички з військами США в Сирії загинули до 200 бойовиків.

Розгром ПВК "Вагнер" у Малі - що відомо

У Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина - потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував розгром угруповання найманців російської ПВК "Вагнер" у Малі. За його словами, африканські повстанці-туареги могли ліквідувати понад 50 найманців РФ.

Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною

Перехідний уряд Малі 4 серпня оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною та звинуватив Київ у нібито втручанні у внутрішні справи країни. У Бамако заявили, що українська держава, мовляв, співпрацює з повстанцями-туарегами, які нещодавно розгромили колону російських бойовиків ПВК Вагнер.

У своїй заяві Малі назвали уряд в Україні в стилі наративів Кремля - "нацистським режимом".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ розцінює рішення Малі про розрив дипломатичних відносин як недалекоглядний та поспішний крок. Українська держава відіграє важливу роль в Африці та поважає територіальну цілісність інших держав. Київ залишає за собою право застосовувати політико-дипломатичні заходи у відповідь на недружні кроки Бамако, на території якого діють причетні до військових злочинів бойовики ПВК Вагнер.

Що відбувається в Малі

Малі - це восьма за величиною країна в Африці. Розташована в західній частині континенту в північній півкулі. Столиця Малі - місто Бамако, важливий річковий порт на річці Нігер. Країна є колишньою колонією Франції.

З початку 2012 року між південною та північною частинами Малі триває війна. Боротьбу проти уряду Малі, який контролює південь країни, ведуть кілька повстанських груп. Вони стверджують, що намагаються домогтися незалежності або більшої автономії для північної частини Малі, яку називають Азавад і у складі якої бачать до 60% території країни.

Ключовою організацією повстанців став Національний рух за звільнення Азаваду (MNLA) - військово-політична організація малійських туарегів, які вважають північ Малі своєю батьківщиною. Ще у 2012 вони оголосили, що воюватимуть за незалежність цього регіону "доти, доки Бамако не визнає незалежність Азаваду".

Туареги - це велика етнічна група, що походить від берберів, корінного етносу Північної Африки. Традиційно вони були кочовими скотарями. Туареги населяють величезні території африканського континенту в кількох країнах. Сьогодні туареги є напівкочовим народом, який сповідує іслам.

Малійські туареги здобули бойовий досвід під час війни в Лівії у 2011 році, коли уряд Муаммара Каддафі залучав їх на службу як найманців. Після того, як владу Каддафі було повалено, озброєні туареги повернулися в Малі. У жовтні 2011 року було створено Національний рух за звільнення Азавада на півночі країни, а в січні 2012-го туареги розпочали свою збройну боротьбу за незалежність цього регіону.

Їм вдалося взяти під контроль північ Малі, а в перші місяці війни - навіть тимчасово захопити кілька найбільших міст цього регіону. Після цього повстанці заявили, що досягли своїх цілей і оголосили про "незалежність Азавада".

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