Дружина Козловського емоційно відповіла, що думає про його поцілунок із Могилевською

Поцілунок Могилевської та Козловського - коментар Юлії Бакуменко / колаж: Главред, фото: скріншот TikTok, instagram.com/yuliabakumenko

Наталія Могилевська та Віталій Козловський цілувалися на сцені під час концерту

Дружина співака розповіла, що думає з цього приводу

Українські артисти Віталій Козловський і Наталія Могилевська здивували публіку на ювілейному концерті співачки: вони виконали дуетом пісню "Відправила Message", під час якої пристрасно поцілувалися просто на сцені. Цей вчинок зірок став предметом бурхливого обговорення в Мережі.

Одні засуджують Козловського та Могилевську за надмірну відвертість, мовляв, дивно бачити подібне під час виступу, тим паче від заміжніх людей. Інші - навпаки, зазначають, що поцілунок став чудовим чуттєвим акцентом до номера.

Що ж стосується дружини Віталія Козловського Юлії Бакуменко, яка також виступає його менеджером, то вона спостерігала за поцілунком чоловіка і Наталії з-за лаштунків. Свою думку про це вона висловила виданню "Гордон".

Юлія зазначила, що не відчуває жодних ревнощів, адже і її саму захопив драйв Могилевської. До того ж вона знає, що артистка є творчою музою для Віталія вже багато років. "Я вам більше скажу: я в такому захваті від виступу й від самої Наталії, що й сама цілувала її за лаштунками. А ще ми дружимо сім'ями, у Наталії прекрасна сім'я, як і в нас. Тож приводів для ревнощів немає", - каже дружина Віталія Козловського.

Дивіться відео поцілунку Наталії Могилевської та Віталія Козловського:

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

