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Буданов назвав умову військової загрози Росії країнам Балтії

Андрій Ганчук
3 серпня 2024, 08:37
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Потенційна загроза з боку Росії таким країнам, як Латвія, Литва та Естонія, зберігається, сказав керівник військової розвідки України Кирило Буданов.
Путін, країни Балтії
Доки триває війна в Україні, загрози країнам Балтії з боку Росії немає - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Наразі зберігається лише потенційна загроза Латвії, Литві та Естонії з боку агресора Росії. Реальною вона може стати лише у тому разі, якщо Україна програє війну. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що загроза країнам Балтії зберігається на рівні потенційної.

"Це така постійна і, як то кажуть, потенційна загроза. І не більше. Тобто, немає такого", - вважає керівник ГУР.

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За словами очільника військової розвідки, загроза може стати реальною в тому разі, якщо Україна програє війну.

"Поки війна в Україні йде, нічого ніде не може бути проблемного від Росії", - підкреслив Кирило Буданов.

Загроза Росії Латвії, Литві та Естонії - які ризики:

Росія може захопити країни Балтії за тиждень, тоді як час реагування НАТО становить 10 днів, вважає представник ГУР Вадим Скібіцький. Завдяки опору України загрозу для європейських країн усунуто щонайменше на десятиліття.

НАТО застосує 5 статтю проти Росії, якщо вона атакує Сувалкський коридор, вважає голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, атака країн Балтії та Польщі - найімовірніший сценарій агресії РФ проти Альянсу.

Росія може провести агресію проти країн Балтії за сценарієм Криму, припустив політолог Валерій Клочок. Утім, поки що незрозуміло, чи застосує в такій ситуації Альянс 5-ту статтю про колективну оборону.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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країни Балтії ГУР війна Росії та України Кирило Буданов
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