В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у середу
- Коли в Україну прийде похолодання
Погода в Україні у середу, 5 листопада, буде помірно теплою, істотні опади малоймовірні. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, 5 листопада в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, там очікується +8…+11 градусів, а найвищою - у південній, +12…+17 градусів. Водночас, на решті території очікується протягом дня +11…+14 градусів.
"Більшу частину території України завтра визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий вологий острівець - Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина - покаже невеликі дощі", - підкреслила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 5 листопада дощів не очікується. На думку Діденко, в столиці навіть трохи потеплішає.
Вона додала, що найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.
Водночас, синоптикиня наголосила, що з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання.
Коли може прийти похолодання
Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова говорила, що після 5 листопада українцям варто очікувати сильних опадів.
За її словами, різке похолодання прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 4 листопада буде вже прохолодною. Водночас у деяких областях затримається тепло.
Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.
Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.
Читайте також:
- Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада
- Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято
- Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред