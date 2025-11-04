В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

Синоптикиня сказала, що потрібно встигнути насолодитись теплими днями.

Прогноз погоди на 5 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у середу

Коли в Україну прийде похолодання

Погода в Україні у середу, 5 листопада, буде помірно теплою, істотні опади малоймовірні. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 5 листопада в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, там очікується +8…+11 градусів, а найвищою - у південній, +12…+17 градусів. Водночас, на решті території очікується протягом дня +11…+14 градусів.

"Більшу частину території України завтра визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий вологий острівець - Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина - покаже невеликі дощі", - підкреслила синоптикиня.

Погода 5 листопада / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 5 листопада дощів не очікується. На думку Діденко, в столиці навіть трохи потеплішає.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Вона додала, що найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.

Водночас, синоптикиня наголосила, що з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли може прийти похолодання

Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова говорила, що після 5 листопада українцям варто очікувати сильних опадів.

За її словами, різке похолодання прийде, приблизно, з 25 листопада і протримається до 3 грудня.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 4 листопада буде вже прохолодною. Водночас у деяких областях затримається тепло.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

