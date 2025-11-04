Російські дрони вдарили по передмістю Харкова: зруйновано пожежну частину, є постраждалі

В результаті нічної атаки російських БпЛА сталися пожежі, є постраждалі серед цивільних і вогнеборців.

https://glavred.net/ukraine/rossiyskie-drony-udarili-po-prigorodu-harkova-razrushena-pozharnaya-chast-est-postradavshie-10712183.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили по Харківщині / Фото: ДСНС

Коротко:

Дрони РФ атакували будинки та цифільну інфраструктуру на Харківщині

Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди

Попередньо постраждали 6 людей, в тому числі 2 вогнеборці

Російські окупанти атакували Харківщину безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед яких рятувальники.

Атака сталась 4 листопада близько 4:00. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура та ДСНС.

відео дня

"В селищі Докучаєвське зафіксовано 3 осередки займань: горіли 2 приватних будинки, газова труба та об’єкт цивільної інфраструктури. Один з російських дронів влучив в будівлю Роганської місцевої пожежної команди, завдавши значних пошкоджень пожежному депо та техніці", - йдеться в повідомленні.

У селі Руська Лозова горів приватний будинок.

"За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів постраждали 6 цивільних осіб, в тому числі 2 вогнеборці місцевої пожежної охорони", - додають в ДСНС.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, нещодавно росіяни атакували Україну 223 ударними дронами. Під удар потрапили газові об’єкти .Зафіксовано влучання 17 дронів на семи локаціях.

Раніше російський дрон вдарив по залізничній станції в Сумах. У результаті постраждали двоє людей. Удар завдано близько 3:00 ночі.

Крім того, внаслідок масованої атаки балістикою по Запоріжжю було зруйновано будівлю гуртожитку. Моніторинговий канал "monitoringwar" повідомив про серію вибухів у місті й уточнив, що Запоріжжя перебувало під атакою балістичних комплексів "Іскандер" із Криму, Таганрога і Краснодарського краю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред