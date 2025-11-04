Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

Ви дізнаєтеся:
Наразі в Україні стовпчики термометрів показують досить комфортну температуру повітря, і така тенденція триватиме ще певний час. Проте у другій половині листопада очікується різке похолодання — можливі морози та сніг. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань у Facebook.
За його словами, наразі антициклони змінюють циклони, проходять атмосферні фронти, але тепла погода залишається, незважаючи ні на що.
"Боротьби сезонів поки не чекаємо, погодними процесами впевнено керує жовтнева осінь", - пише синоптик.
Постригань пояснює, що перехід температури нижче +5º, який означає початок зимового спокою в природі та завершення росту озимих культур, поки що відкладається. Однак вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими.
"З другої половини листопада зростає ймовірність "перших проявів зими": до дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця. На що потрібно звернути увагу власникам авто", - розказав синоптик.
Коли в Україні прогнозується суттєве похолодання
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.
Водночас з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання.
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні 4 листопада буде вже прохолодно. Водночас у деяких областях затримається тепло.
Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що з 6 листопада очікується нове потепління, а за ним - сильне похолодання, з мінусовими температурами.
Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.
