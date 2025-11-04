Рус
Куди ворог піде після Покровська: Коваленко сказав, чи є загроза для Дніпра

Маріна Фурман
4 листопада 2025, 12:58
Не виключено, що після можливого захоплення Покровська ворог спробує просуватися в напрямку Добропілля та Дружківки.
Карта, армия РФ
Експерт сказав, куди армія РФ рухатиметься після Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstate

Основне:

  • Загрози наступу на місто Дніпро немає
  • Після Покровська ворог може рухатися на Добропілля і Дружківку

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Наразі ситуація в Покровську залишається складною та напруженою. На тлі цього, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, чи є загроза наступу росіян на місто Дніпро.

Коваленко запевнив, що про наступ на Дніпро мова не йде, в цьому немає сенсу. До цього, у росіян немає стільки ресурсів, щоб наступати на Дніпро.

"Наприклад, якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс їм цей ресурс розпорошувати на Павлоград і Дніпро, якщо логічніше рухатися на Добропілля і Дружківку", - спрогнозував експерт.

Біля Дніпра ніхто воювати не буде - думка командира

Командир 67 окремої механізованої бригади підполковник Олександр Шаптала в інтерв’ю Українській правді сказав, що армії РФ не вдасться підійти до міста Дніпро наступного року, адже всі зусилля українських оборонців зосереджені на тому, щоб відігнати загарбників за межі Дніпропетровської області.

"Біля Дніпра ніхто воювати не буде. Усе ж таки наші основні зусилля зосереджені на тому, щоб відновити межі Дніпропетровської області – і це є реально… Я бачу, що на певних ділянках фронту ми маємо успіх, на деяких – провалюємося. У противника теж є проблеми – він не може так швидко поповнювати свої сили та засоби, як він хоче, ми ж також знищуємо його логістичні маршрути, склади. Зокрема глибоко в Донецькій, Луганській областях, а також у Росії", - сказав командир бригади, яка наразі воює на Новопавлівському напрямку.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни йшлося, що українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ.

Як писав Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тож застосовують нову тактику. За його словами, основна мета ворога - закріпитися на виходах із Покровсько-Мирноградської агломерації.

Раніше військовий попереджав, що все місто Покровськ перебуває у "сірій зоні". Найбільше зусиль окупанти прикладають в південних районах міста. Ситуація у Покровську нестійка, а позиції часто переходять з рук в руки.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Гроші не проблема: знаки зодіаку, до яких прихильна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

