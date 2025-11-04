Рус
Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

Марія Николишин
4 листопада 2025, 10:52
ЗСУ намагаються тиснути на ще один фланг окупантів.
Контрнаступ ЗСУ на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ISW

Ключові тези:

  • Українські війська посилюють тиск на Добропільський виступ
  • Це змушує армію Росії розпорошувати свої війська
  • Дії ЗСУ в Добропіллі зв’язали елітні підрозділи російської морської піхоти

Українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська посилюють тиск на Добропільський виступ, змушуючи армію Росії розпорошувати свої війська та ускладнюючи основні зусилля ворога поблизу Покровська.

відео дня

Зазначається, що окупанти намагаються розширити та використати проникнення від серпня 2025 року, а також атакують на схід, північний схід та північ від Покровська.

"Днями деякі підрозділи російських військ різко скоротили свою активність на Добропільському виступі, щоб зосередитися на наступальних операціях на північному та східному фланзі району Покровськ-Мирноград", - йдеться у повідомленні.

В ISW підкреслили, що на цій ділянці фронту російське військове командування розгорнуло підрозділи морської піхоти для підтримки атак поблизу бази Добропільського виступу. Такі дії продемонструють, як українські зусилля з метою зупинити використання Росією свого прориву в Добропіллі зв’язали відносно елітні підрозділи російської морської піхоти.

Добропілля / фото: ISW

"Українські зусилля на Добропільському виступі, ймовірно, уповільнили зусилля 51-го ЦАА щодо захоплення Мирнограда та оточення котла з півночі та північного сходу", - йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, контратаки України проти виступу Добропілля під час спроб Росії оточити кишеню Покровська є помітним відхиленням від того, як українські сили реагували на попередні спроби Росії оточити їх.

"Сили оборони, схоже, намагаються провести контрнаступ на іншому, але допоміжному секторі, щоб чинити тиск на один фланг російських зусиль з оточення", - підсумували в ISW.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Покровську

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що у Покровську справді є загроза оточення наших військ.

За його словами, російські окупанти намагаються через Червоний Лиман та Родинське рухатися до північної частини міста.

"В самому Покровську ситуація важка і складна. Це пов’язано з тим, що у росіян у Покровську є дві зони контролю, де вони закріпилися, і саме ці дві зони вони використовують для інфільтрації своїх ДРГ у місто", - підкреслив експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тож застосовують нову тактику. За його словами, основна мета ворога - закріпитися на виходах із Покровсько-Мирноградської агломерації.

Генерал армії України Микола Маломуж сказав, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін поставив завдання своїй окупаційній армії захопити всю Покровську агломерацію, зокрема йдеться про міста Покровськ та Мирноград і продовжити наступ в напрямку Краматорська.

Водночас, штаб-сержант 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександр Вовк розповів, що Росія відвела з Покровського напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше брала участь у бойових діях у Сирії та на Київщині.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

