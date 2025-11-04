Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо.

Графіки відключення світла на 4 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

В Україні діють оновлені графіки погодинних відключень електроенергії

Обмеження введені через складну ситуацію в енергосистемі

У вівторок, 4 листопада, у частині областей діятимуть погодинні відключення електропостачання як для побутових споживачів, так і для підприємств. В "Укренерго" опублікували оновлений графік відключення світла.

У компанії повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі – період застосування заходів обмеження, що діяли в окремих регіонах, сьогодні, 4 листопада, буде збільшений.

Графіки погодинних відключень передбачаються з 08:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть у ті ж години.

"Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як вимикатимуть світло в Києві

ДТЕК за наказом "Укренерго" змінили графіки погодинних відключень світла для столиці.

Графік відключення світла у Києві / фото: ДТЕК

Як вимикатимуть сьогодні світло в Києві / фото: ДТЕК

Чи можливий блекаут в Україні - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, що масовані обстріли, особливо взимку в опалювальний період, можуть спричинити масштабний блекаут в Україні — населення ризикує опинитися без електрики, тепла, води та газу.

Корольчук зазначив, що у разі критичної загрози єдиним виходом може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому", як це вже траплялося в 2022 році під час контрольованих відключень енергоблоків АЕС.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень заплановані і на вівторок, 4 листопада.

Тим часом очільник Укренерго Віталій Зайченко сказав, що українцям потрібно не прогрівати приміщення до комфортних +20 …+22 градусів, а одягати вдома додатковий светер.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

