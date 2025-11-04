Путін може сам оголосити про закінчення війни - коли інтенсивність боїв впаде

Про що сказав Горбач:
- Комплексна стратегічна поразка може змусити Путіна закінчити війну
- Раптового припинення бойових дій очікувати не варто
- Активність бойових дій може знизитись з наступного року
Лише військово-стратегічна поразка може змусити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна закінчити війну проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
Він зазначив, що лише масштабна військово-стратегічна поразка Росії — не лише на фронті, а й у сфері військово-промислового комплексу чи через виснаження її ресурсів — може зупинити війну такої інтенсивності.
"Я не очікую раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, інтенсивність боїв може дещо зменшитися через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян", - розповів Горбач.
На його думку, доведення РФ до стану виснаження має стати головною стратегічною метою України та її союзників. Водночас Горбач висловив сумнів, чи поділяють цю позицію європейські, а особливо американські партнери.
Дивіться відео, в якому Володимир Горбач розповів про розворот Трампа від Росії, спрогнозував подальший тиск США на Москву, а також застеріг про початок Путіним війни на знищення і спробу перетворити Київ на Бахмут:
В Росії назвали дату закінчення війни - експерт розкрив задум Кремля
Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній спростував заяву спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва про те, що війна в Україні може завершитися протягом року, назвавши її неправдивою.
На його думку, Дмитрієв у паніці розповідає такі обіцянки, але реальність інша — війна не скінчиться, поки при владі залишається Путін і доки він живий, навіть якщо сама Росія почне розпадатися.
За словами Загороднього, Україні потрібно продовжувати удари по території РФ, створювати блекаути в європейській частині країни і доводити російську економіку до колапсу.
"Це єдиний сценарій, який нас влаштовує. Усі інші сценарії для нас не існують, тому що за них Росія і далі воюватиме", - підсумував експерт.
Війна Росії проти України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 листопада в кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Найгучніше було в Башкортостані, а також у Волгоградській і Нижегородській областях. Через загрозу безпілотників Росавіація тимчасово закрила аеропорти у Волгограді, Тамбові, Пензі, Саратові, Самарі, Уфі, Казані та Нижньокамську.
Тим часом російські війська продовжують тиск на Покровськ у Донецькій області, активно використовуючи бронетехніку. Про це повідомив майор Володимир Назаренко, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії України. За його словами, ситуація в місті залишається надзвичайно напруженою.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що після значного нарощування сил поблизу Покровська Росія, ймовірно, планує подальший наступ на Донеччині в разі захоплення міста.
Про персону: Володимир Горбач
Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.
Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.
