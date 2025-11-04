Путін може сам оголосити про закінчення війни - коли інтенсивність боїв впаде

Горбач оцінив перспективи війни на 2025 рік, зазначивши, що після зими інтенсивність бойових дій може знизитися через виснаження ресурсів Росії.

Путін може сам оголосити про закінчення війни - яка є умова / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Про що сказав Горбач:

Комплексна стратегічна поразка може змусити Путіна закінчити війну

Раптового припинення бойових дій очікувати не варто

Активність бойових дій може знизитись з наступного року

Лише військово-стратегічна поразка може змусити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна закінчити війну проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він зазначив, що лише масштабна військово-стратегічна поразка Росії — не лише на фронті, а й у сфері військово-промислового комплексу чи через виснаження її ресурсів — може зупинити війну такої інтенсивності.

"Я не очікую раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, інтенсивність боїв може дещо зменшитися через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян", - розповів Горбач.

На його думку, доведення РФ до стану виснаження має стати головною стратегічною метою України та її союзників. Водночас Горбач висловив сумнів, чи поділяють цю позицію європейські, а особливо американські партнери.

Дивіться відео, в якому Володимир Горбач розповів про розворот Трампа від Росії, спрогнозував подальший тиск США на Москву, а також застеріг про початок Путіним війни на знищення і спробу перетворити Київ на Бахмут:

В Росії назвали дату закінчення війни - експерт розкрив задум Кремля

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній спростував заяву спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва про те, що війна в Україні може завершитися протягом року, назвавши її неправдивою.

На його думку, Дмитрієв у паніці розповідає такі обіцянки, але реальність інша — війна не скінчиться, поки при владі залишається Путін і доки він живий, навіть якщо сама Росія почне розпадатися.

За словами Загороднього, Україні потрібно продовжувати удари по території РФ, створювати блекаути в європейській частині країни і доводити російську економіку до колапсу.

"Це єдиний сценарій, який нас влаштовує. Усі інші сценарії для нас не існують, тому що за них Росія і далі воюватиме", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 листопада в кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Найгучніше було в Башкортостані, а також у Волгоградській і Нижегородській областях. Через загрозу безпілотників Росавіація тимчасово закрила аеропорти у Волгограді, Тамбові, Пензі, Саратові, Самарі, Уфі, Казані та Нижньокамську.

Тим часом російські війська продовжують тиск на Покровськ у Донецькій області, активно використовуючи бронетехніку. Про це повідомив майор Володимир Назаренко, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" Нацгвардії України. За його словами, ситуація в місті залишається надзвичайно напруженою.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що після значного нарощування сил поблизу Покровська Росія, ймовірно, планує подальший наступ на Донеччині в разі захоплення міста.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

