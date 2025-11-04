РФ вдарила по Дніпропетровщині: загинула жінка, є поранені діти

Коротко про головне
Росія вдарила по кількох районах Дніпропетровщині
Є загиблі, 11 людей постраждали, серед них двоє дітейвідео дня
Ворог понівечив авто швидкої, є потерпілі
У ніч на 4 листопада росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них – двоє дітей.
Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області.
"Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих. Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель", - йдеться у повідомленні.
По Васильківській громаді противник вгатив КАБом. Потрощені авто.
По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків – 43, 51 і 52 років. Понівечене авто швидкої.
По Павлограду агресор влучив безпілотником. Пошкоджено інфраструктуру.
Російські удари по Україні - новини за темою
Як писав Главред, російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району. Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ.
Крім того, у ніч на 2 листопада Росія вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Нагадаємо, зранку 1 листопада Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М. Внаслідок атаки є загиблий, також постраждала дитина. Про це у Telegram повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Читайте також:
- Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстріли
- 15 шахедів і купа вибухів: Чернігів під масованим обстрілом РФ
- РФ готує масовані удари по Україні: названо ймовірні цілі обстрілів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред