РФ вдарила по Дніпропетровщині: загинула жінка, є поранені діти

П'ятирічну дівчинку госпіталізували у важкому стані, 65-річна жінка загинула.

Росія атакувала Дніпропетровщину / Фото: Дніпропетровська ОВА

Росія вдарила по кількох районах Дніпропетровщині

Є загиблі, 11 людей постраждали, серед них двоє дітей відео дня

Ворог понівечив авто швидкої, є потерпілі

У ніч на 4 листопада росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них – двоє дітей.

Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, ворог здійснив масштабні обстріли Миколаївської громади Синельниківського району Дніпропетровської області.

"Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих. Зайнялися кафе-магазин, приватний будинок та авто. Побиті 12 осель", - йдеться у повідомленні.

По Васильківській громаді противник вгатив КАБом. Потрощені авто.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, артилерією та РСЗВ "Град". Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали троє чоловіків – 43, 51 і 52 років. Понівечене авто швидкої.

По Павлограду агресор влучив безпілотником. Пошкоджено інфраструктуру.

Як писав Главред, російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району. Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ.

Крім того, у ніч на 2 листопада Росія вдарила по Запоріжжю. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, зранку 1 листопада Росія вдарила по Миколаєву Іскандером-М. Внаслідок атаки є загиблий, також постраждала дитина. Про це у Telegram повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

