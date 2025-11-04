Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

Христина Трохимчук
4 листопада 2025, 12:43
77
Ведучий Олексій Суханов розповів про спілкування з рідними.
Олексій Суханов
Олексій Суханов - стосунки з сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Суханов

Ви дізнаєтеся:

  • Олексій Суханов розповів про свою сім'ю в РФ
  • Чи спілкується ведучий із рідними

Відомий український телеведучий Олексій Суханов, який народився в терористичній РФ і пізніше переїхав жити в Україну, відверто розповів про своє спілкування з родиною. В інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, що йому важко говорити про свої стосунки з рідними.

Після переїзду з країни-агресора стосунки ведучого з сім'єю сильно зіпсувалися. Дійшло до того, що близькі повністю викреслили Суханова зі свого життя.

відео дня

"Я не шкодую, тому що я чесний перед собою. Це найголовніше. Це мій шлях. Ми не спілкуємося. До сих пір. І як би боляче мені не було, я звикся. Усе. Я ситуацію відпустив, ми не спілкуємося. Наскільки я розумію, викреслено з обох сторін...", - поділився Олексій.

Олексій Суханов
Олексій Суханов - особисте життя / instagram.com/suhanov.official

За словами ведучого, батьки вважають його зрадником батьківщини і сім'ї. На їхню думку, він здатний зрадити Україну так само, як і країну, в якій народився.

"Я живу своє життя, я для цього народився. І, відповідно, я маю прожити саме своє життя, а не життя батька і життя мами. Не їхнім шляхом пройтися, а своїм. Я несу відповідальність за свої помилки і свої дії", - відповів на це Суханов.

Олексій Суханов
Олексій Суханов / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний український ведучий Олексій Суханов несподівано заговорив про весілля після зізнання про те, що він перебуває у стосунках. Суханов зазначив, що насолоджується кожним моментом і не мріє про одруження.

Також телеведучий Олексій Суханов розповів, що тривалий час вагався, перш ніж остаточно вирішити переїхати з РФ в Україну. Телеведучий наголосив, що зараз шкодує про те, що не поїхав одразу, адже його зупиняли близькі люди.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олексій Суханов

Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Олексій Суханов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

15:08Фронт
Російські окупанти захопили 85% Покровська - Bild

Російські окупанти захопили 85% Покровська - Bild

15:02Фронт
Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

14:56Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

Останні новини

15:20

Втамувати спрагу все дорожче: в Україні різко підскочили ціни на популярні товари

15:08

Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

15:08

Ціни будуть рости щомісяця: один фрукт в Україні встановить новий "рекорд"

15:07

Як фінансуватимуть програму безплатних 3000 кілометрів від "Укрзалізниці": розкрито деталі

15:02

Російські окупанти захопили 85% Покровська - Bild

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
14:58

Діяльність Громадської ради доброчесності загрожує незалежності судової влади – висновок експертної групи при парламентській ТСК

14:56

Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

14:18

Наступ РФ не зупиниться: названо напрямки, які стануть найгарячішими взимку

14:16

Близько 40 тисяч КАБів атакували Україну: росіяни раптово збільшили кількість ударів

Реклама
14:09

Неможливо буде відірватися: рецепт оригінальної закуски, від якої усі ахнуть

14:04

Романтичний прорив: яким ТОП-3 знакам Всесвіт скоро подарує справжнє кохання

13:55

Підняли український прапор: бійці ГУР взяли під контроль острови на Запоріжжі

13:51

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталосяВідео

13:46

Відомий ведучий зробив гучну заяву про Софію Ротару - деталі

13:28

Поширював фейки про ЗСУ: затримано настоятеля Святогірської лаври

13:27

Російські дрони вдарили по передмістю Харкова: зруйновано пожежну частину, є постраждаліФото

13:24

"Кутя" - не українське слово: як предки колись називали святкову стравуВідео

13:01

Дружина Козловського емоційно відповіла, що думає про його поцілунок із МогилевськоюВідео

12:58

Куди ворог піде після Покровська: Коваленко сказав, чи є загроза для Дніпра

12:45

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

Реклама
12:43

"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

12:39

"Проблеми": зрадниця Ані Лорак відмовилася від усього російського

12:31

Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська

12:30

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:22

"Громадське" заплатило компанії депутата Гетманцева понад два мільйони гривень, - журналіст

12:20

Голодувала сім днів: що трапилося з Каменських і який вона тепер має вигляд

11:54

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

11:46

Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причинаВідео

11:45

РФ вдарила по Дніпропетровщині: загинула жінка, є поранені дітиФото

11:39

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів", ніж рік тому - Sky News

11:38

"Такі принизливі": Софія Шамія розповіла правду про скандал на "Холостяку"

11:28

Гуркіт, іржава вода і ризик вибуху: що буде, якщо довго не чистити бойлер

11:25

Забудете про холод і протяги: як утеплити вікна за копійки

11:23

Пішла з життя легенда Голлівуду: тричі номінантка "Оскару" не дожила до 90-річчя

10:52

Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

10:48

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

10:47

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

10:28

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

10:27

"Не дуже ми розійшлися": Крутоголов згадав останню зустріч із загиблим Неліпою

10:16

Не згниє навіть на балконі: як зберігати капусту в харчовій плівціВідео

Реклама
10:08

Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

10:05

ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

09:55

"Має бути діалог": Тимочко пояснив, чому не мобілізують усіх чиновників

09:39

Десять годин без світла: скільки витримає мережа Київстар, Vodafone і lifecell

09:31

Не впізнати: Олена Зеленська вперше за довгий час кардинально змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 листопада (оновлюється)

09:27

Ворог перейшов до нової тактики у Покровську: чим це небезпечно для України

09:24

Гроші не проблема: знаки зодіаку, до яких прихильна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти