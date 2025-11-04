"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

Ведучий Олексій Суханов розповів про спілкування з рідними.

https://glavred.net/stars/kak-by-bolno-mne-ni-bylo-suhanov-sdelal-emocionalnoe-priznanie-o-seme-10712168.html Посилання скопійоване

Олексій Суханов - стосунки з сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Суханов

Ви дізнаєтеся:

Олексій Суханов розповів про свою сім'ю в РФ

Чи спілкується ведучий із рідними

Відомий український телеведучий Олексій Суханов, який народився в терористичній РФ і пізніше переїхав жити в Україну, відверто розповів про своє спілкування з родиною. В інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, що йому важко говорити про свої стосунки з рідними.

Після переїзду з країни-агресора стосунки ведучого з сім'єю сильно зіпсувалися. Дійшло до того, що близькі повністю викреслили Суханова зі свого життя.

відео дня

"Я не шкодую, тому що я чесний перед собою. Це найголовніше. Це мій шлях. Ми не спілкуємося. До сих пір. І як би боляче мені не було, я звикся. Усе. Я ситуацію відпустив, ми не спілкуємося. Наскільки я розумію, викреслено з обох сторін...", - поділився Олексій.

Олексій Суханов - особисте життя / instagram.com/suhanov.official

За словами ведучого, батьки вважають його зрадником батьківщини і сім'ї. На їхню думку, він здатний зрадити Україну так само, як і країну, в якій народився.

"Я живу своє життя, я для цього народився. І, відповідно, я маю прожити саме своє життя, а не життя батька і життя мами. Не їхнім шляхом пройтися, а своїм. Я несу відповідальність за свої помилки і свої дії", - відповів на це Суханов.

Олексій Суханов / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний український ведучий Олексій Суханов несподівано заговорив про весілля після зізнання про те, що він перебуває у стосунках. Суханов зазначив, що насолоджується кожним моментом і не мріє про одруження.

Також телеведучий Олексій Суханов розповів, що тривалий час вагався, перш ніж остаточно вирішити переїхати з РФ в Україну. Телеведучий наголосив, що зараз шкодує про те, що не поїхав одразу, адже його зупиняли близькі люди.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред