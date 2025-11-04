"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

Ви дізнаєтеся:
Відомий український телеведучий Олексій Суханов, який народився в терористичній РФ і пізніше переїхав жити в Україну, відверто розповів про своє спілкування з родиною. В інтерв'ю Аліні Доротюк він зізнався, що йому важко говорити про свої стосунки з рідними.
Після переїзду з країни-агресора стосунки ведучого з сім'єю сильно зіпсувалися. Дійшло до того, що близькі повністю викреслили Суханова зі свого життя.
"Я не шкодую, тому що я чесний перед собою. Це найголовніше. Це мій шлях. Ми не спілкуємося. До сих пір. І як би боляче мені не було, я звикся. Усе. Я ситуацію відпустив, ми не спілкуємося. Наскільки я розумію, викреслено з обох сторін...", - поділився Олексій.
За словами ведучого, батьки вважають його зрадником батьківщини і сім'ї. На їхню думку, він здатний зрадити Україну так само, як і країну, в якій народився.
"Я живу своє життя, я для цього народився. І, відповідно, я маю прожити саме своє життя, а не життя батька і життя мами. Не їхнім шляхом пройтися, а своїм. Я несу відповідальність за свої помилки і свої дії", - відповів на це Суханов.
Про персону: Олексій Суханов
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- і радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012-2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023), повідомляє Вікіпедія.
