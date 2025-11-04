Пішла з життя легенда Голлівуду: тричі номінантка "Оскару" не дожила до 90-річчя

Американська акторка Дайан Ледд померла у своєму будинку в Каліфорнії.

https://glavred.net/starnews/ushla-iz-zhizni-legenda-gollivuda-trizhdy-nominantka-oskara-ne-dozhila-do-90-letiya-10712123.html Посилання скопійоване

Даяна Ледд померла у Каліфорнії / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтесь:

Померла акторка Даян Ледд

Чим вона відома

Американська акторка Даян Ледд, відома своїми яскравими та темпераментними ролями у стрічках "Аліса тут більше не живе", "Дикі серцем" та "Слабка троянда", померла у віці 89 років. Про це повідомила її донька, лауреатка "Оскара" Лора Дерн, передає The Hollywood Reported.

Причина смерті відомої акторки досі невідома. Донька розповіла, що її зіркова мама пішла з життя у своєму домі в Охай, Каліфорнія.

відео дня

"Моя неймовірна героїня і найдорожча мама пішла з життя сьогодні вранці у своєму домі в Охай, Каліфорнія. Вона була найкращою донькою, матір’ю, бабусею, акторкою, художницею та душею, яку можна лише уявити у мріях. Вона тепер літає зі своїми янголами", — повідомила Лора.

Про смерть Даяни Ледд повідомила донька / фото: imdb.com

Даян Ледд — фільмографія

Даян Ледд була однією з найвідоміших представниць класичного Голлівуду. Її акторська манера поєднувала силу, вразливість, гумор і чарівність. Ледд також була двоюрідною сестрою драматурга Теннессі Вільямса та колишньою дружиною актора Брюса Дерна, з яким прожила дев’ять років.

Справжній прорив у кар'єрі Ледд стався після ролі Фло — гострої на язик офіціантки у фільмі Мартіна Скорсезе "Аліса тут більше не живе". Критики відзначали її неймовірну харизму та дотепність, а глядачі запам’ятали її завдяки колоритним цитатам і життєрадісному темпераменту.

Даяна Ледд - фільми і серіали / фото: imdb.com

За свою довгу кар’єру Ледд знялася у десятках кіно- і телепроєктів, залишившись однією з найяскравіших постатей американського кінематографа. Даян була тричі номінованою на премію "Оскар", а також отримала престижні премії "Золотий глобус" та "BAFTA".

Даян Ледд — особисте життя

Особисте життя американської акторки Даян Ледд було досить насиченим. У 1960 році вона вийшла заміж за актора Брюса Дерна, з яким має двох доньок: старша, Даян, померла в дитинстві, а молодша, Лора Дерн, пішла стопами батьків і стала відомою акторкою. Після розлучення з Дерном у 1969 році Ледд ще двічі виходила заміж. З 1999 року її чоловіком є Роберт Чарльз Гантер. Варто також зазначити, що Даян Ледд є родичкою видатного драматурга Теннессі Вільямса.

Даяна Ледд - чоловік / фото: imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у віці 100 років померла відома американська актриса Джун Локхарт. Зірка померла у четвер, 23 жовтня. Знаменитість пішла з життя через природні причини. В останні хвилини поруч з акторкою перебували її дочка Джун Елізабет і онука Крістіанна.

Також Голлівуд вразила трагічна новина: стало відомо про смерть популярної голлівудської актриси Даян Кітон. Здоров'я Даян Кітон стрімко погіршувалося в останні місяці перед її смертю. Друг актриси розповів, що "вона дуже раптово захворіла, що стало несамовитою трагедією для всіх, хто її любив".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред