Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Пішла з життя легенда Голлівуду: тричі номінантка "Оскару" не дожила до 90-річчя

Христина Трохимчук
4 листопада 2025, 11:23
107
Американська акторка Дайан Ледд померла у своєму будинку в Каліфорнії.
Даяна Ледд
Даяна Ледд померла у Каліфорнії / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтесь:

  • Померла акторка Даян Ледд
  • Чим вона відома

Американська акторка Даян Ледд, відома своїми яскравими та темпераментними ролями у стрічках "Аліса тут більше не живе", "Дикі серцем" та "Слабка троянда", померла у віці 89 років. Про це повідомила її донька, лауреатка "Оскара" Лора Дерн, передає The Hollywood Reported.

Причина смерті відомої акторки досі невідома. Донька розповіла, що її зіркова мама пішла з життя у своєму домі в Охай, Каліфорнія.

відео дня

"Моя неймовірна героїня і найдорожча мама пішла з життя сьогодні вранці у своєму домі в Охай, Каліфорнія. Вона була найкращою донькою, матір’ю, бабусею, акторкою, художницею та душею, яку можна лише уявити у мріях. Вона тепер літає зі своїми янголами", — повідомила Лора.

Даяна Ледд
Про смерть Даяни Ледд повідомила донька / фото: imdb.com

Даян Ледд — фільмографія

Даян Ледд була однією з найвідоміших представниць класичного Голлівуду. Її акторська манера поєднувала силу, вразливість, гумор і чарівність. Ледд також була двоюрідною сестрою драматурга Теннессі Вільямса та колишньою дружиною актора Брюса Дерна, з яким прожила дев’ять років.

Справжній прорив у кар'єрі Ледд стався після ролі Фло — гострої на язик офіціантки у фільмі Мартіна Скорсезе "Аліса тут більше не живе". Критики відзначали її неймовірну харизму та дотепність, а глядачі запам’ятали її завдяки колоритним цитатам і життєрадісному темпераменту.

Даяна Ледд
Даяна Ледд - фільми і серіали / фото: imdb.com

За свою довгу кар’єру Ледд знялася у десятках кіно- і телепроєктів, залишившись однією з найяскравіших постатей американського кінематографа. Даян була тричі номінованою на премію "Оскар", а також отримала престижні премії "Золотий глобус" та "BAFTA".

Даян Ледд — особисте життя

Особисте життя американської акторки Даян Ледд було досить насиченим. У 1960 році вона вийшла заміж за актора Брюса Дерна, з яким має двох доньок: старша, Даян, померла в дитинстві, а молодша, Лора Дерн, пішла стопами батьків і стала відомою акторкою. Після розлучення з Дерном у 1969 році Ледд ще двічі виходила заміж. З 1999 року її чоловіком є Роберт Чарльз Гантер. Варто також зазначити, що Даян Ледд є родичкою видатного драматурга Теннессі Вільямса.

Даяна Ледд
Даяна Ледд - чоловік / фото: imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у віці 100 років померла відома американська актриса Джун Локхарт. Зірка померла у четвер, 23 жовтня. Знаменитість пішла з життя через природні причини. В останні хвилини поруч з акторкою перебували її дочка Джун Елізабет і онука Крістіанна.

Також Голлівуд вразила трагічна новина: стало відомо про смерть популярної голлівудської актриси Даян Кітон. Здоров'я Даян Кітон стрімко погіршувалося в останні місяці перед її смертю. Друг актриси розповів, що "вона дуже раптово захворіла, що стало несамовитою трагедією для всіх, хто її любив".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

голливуд новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

12:45Україна
В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:30Синоптик
Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

11:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Останні новини

13:01

Дружина Козловського емоційно відповіла, що думає про його поцілунок із Могилевською

12:58

Куди ворог піде після Покровська: Коваленко сказав, чи є загроза для Дніпра

12:45

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

12:43

"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

12:39

"Проблеми": зрадниця Ані Лорак відмовилася від усього російського

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
12:31

Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська

12:30

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:22

"Громадське" заплатило компанії депутата Гетманцева понад два мільйони гривень, - журналіст

12:20

Голодувала сім днів: що трапилося з Каменських і який вона тепер має вигляд

Реклама
11:54

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

11:46

Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причинаВідео

11:45

РФ вдарила по Дніпропетровщині: загинула жінка, є поранені дітиФото

11:39

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів", ніж рік тому - Sky News

11:38

"Такі принизливі": Софія Шамія розповіла правду про скандал на "Холостяку"

11:28

Гуркіт, іржава вода і ризик вибуху: що буде, якщо довго не чистити бойлер

11:25

Забудете про холод і протяги: як утеплити вікна за копійки

11:23

Пішла з життя легенда Голлівуду: тричі номінантка "Оскару" не дожила до 90-річчя

10:52

Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

10:48

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

10:47

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Реклама
10:28

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

10:27

"Не дуже ми розійшлися": Крутоголов згадав останню зустріч із загиблим Неліпою

10:16

Не згниє навіть на балконі: як зберігати капусту в харчовій плівціВідео

10:08

Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

10:05

ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

09:55

"Має бути діалог": Тимочко пояснив, чому не мобілізують усіх чиновників

09:39

Десять годин без світла: скільки витримає мережа Київстар, Vodafone і lifecell

09:31

Не впізнати: Олена Зеленська вперше за довгий час кардинально змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 листопада (оновлюється)

09:27

Ворог перейшов до нової тактики у Покровську: чим це небезпечно для України

09:24

Гроші не проблема: знаки зодіаку, до яких прихильна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

08:10

Путін хоче доламати світовий безпековий порядокПогляд

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ніч вибухів у РФ: горять нафтохімічні об'єкти, аеропорти закриті - деталі

06:34

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибірВідео

06:10

Криваву торгівлю РФ зупинено: Москва в паніціПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

05:29

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву збереглиВідео

Реклама
05:05

"Пенсія неадекватна": зрадниця Лоліта рахує копійки в РФ

04:41

Фітнес не потрібен: вчені назвали точну кількість кроків, які замінюють тренування

04:06

Гороскоп на завтра 5 листопада: Тельцям - зрив планів, Козорогам - похвала

03:30

Від експерименту холоне кров: вчені жахнули сумним прогнозом кінця світу

02:56

Дуже просто і швидко: як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

02:00

"Починає з'являтися страх": зрадниця Тетяна Овсієнко стала невпізнанною

01:48

Україна йде до ЄС, але є нюанс: ЗМІ дізналися про нові умови Брюсселя

01:30

Спроба номер три: Дженніфер Еністон офіційно підтвердила роман із "гуру кохання"

00:52

"Мене щось повело": Остап Ступка зізнався, з чого почався його роман із Маргаритою Ткач

00:43

"Кілл-зона" розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти