Чи проб’є долар чергову "стелю": свіжий прогноз фінансових аналітиків

Найбільшу загрозу у зміні цієї картини становлять непередбачувані зовнішні новини.

Прогноз курсу валют на найближчі дні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Основні тези:

Гривня зберігає стабільність

Попит контрольований

Зовнішні ризики - головна загроза

На поточному тижні українська гривня демонструє ознаки стабільності, а валютний ринок - стриманість без різких коливань. Експерти прогнозують спокійний перебіг торгів, якщо не втрутяться зовнішні несподіванки.

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, зазначає, що Національний банк України активно втручається в ринок, продаючи валюту на міжбанку. Це дозволяє згладити потенційні стрибки курсу та забезпечити рівновагу в торгівлі, пише УНІАН.

"Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі", - пояснює Золотько.

Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження. За словами Золотько, найближчі дні пройдуть під знаком помірних коливань, без різких змін, якщо не виникнуть зовнішні потрясіння - такі як затримки міжнародних надходжень чи геополітичні загострення.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, підтверджує очікування стабільності. За його прогнозом, валютні коридори на міжбанку залишаться в межах 41,90–42,15 грн за долар, а готівковий курс - 42,10–42,30 грн. Цільовий рівень - 42,5–42,95 грн, і у випадку зменшення активності НБУ, долар може зрости активніше.

Щодо євро, очікується незначне зниження або перехід у "боковик" - період незначних коливань без чіткої тенденції.

Загалом, тиждень обіцяє бути спокійним для гривні, якщо не втрутяться зовнішні фактори. Українці можуть очікувати на відносну валютну рівновагу, що сприятиме прогнозованості фінансових рішень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Прогноз курсу валют: думка експерта

На думку аналітиків інвестиційної компанії ICU, нещодавнє зміцнення гривні на початку місяця не було випадковим. Воно стало наслідком продуманої політики Національного банку, який активно проводив валютні інтервенції.

Фахівці припускають, що надалі НБУ може допустити більш помітні коливання курсу, поступово переходячи до м'якої та керованої девальвації.

