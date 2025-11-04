Штраф за зайву вагу і бороду: найабсурдніші шлюбні контракти

Багато пар одружуються з надією на вічне кохання, але, як показує практика, все частіше вони намагаються підстрахуватися юридично.

Які найабсурдніші шлюбні контракти / колаж: Главред, фото: absl.org.ua, скріншот

Деякі пункти, додані клієнтами до шлюбних договорів, шокують

Більшість "нестандартних" пунктів юридичної сили не мають

Відомий адвокат із розлучень із Нью-Йорка (США) Джеймс Секстон розповів про найбезглуздіші та найабсурдніші умови, які люди включають у шлюбні контракти. Один із пунктів настільки обурив юриста, що він не міг повірити, що наречена погодилася на це.

Адвокат з розлучень Джеймс Секстон, який керує юридичною фірмою в Нью-Йорку, за 20 років практики бачив найрізноманітніші випадки. В інтерв'ю виданню він зізнався, що деякі пункти, додані клієнтами до шлюбних договорів, дійсно шокують.

За словами юриста, один чоловік наполіг, щоб до контракту було внесено правило: за кожні 10 фунтів (близько 4,5 кг) ваги, набрані його дружиною під час шлюбу, вона втрачає 10 000 доларів (420 тисяч гривень) на місяць з аліментів.

"Це був найгрубіший пункт, який я коли-небудь бачив. Але найнеймовірніше - вона погодилася і все одно вийшла за нього", - поділився Секстон.

Серед інших дивних умов, з якими йому доводилося стикатися, - обов'язкова кількість інтимних контактів на тиждень і навіть заборона на носіння певної рослинності на обличчі.

"Одна жінка вимагала включити пункт, що забороняє чоловікові відрощувати цапову борідку. Якщо він порушував би цю умову - на нього чекала б фінансова санкція", - розповів юрист.

Водночас Секстон підкреслює, що більшість подібних "нестандартних" пунктів юридичної сили не мають і слугують лише способом емоційно заспокоїти партнерів.

"У шлюбі важливо не те, що ви знаєте, а те, що ви можете довести", - додав він.

Хто зі знаменитостей підписував шлюбний контракт

Статки підприємця Джеффа Безоса оцінюють у 220 мільярдів доларів. Щоб убезпечити свій капітал на випадок розлучення, він дав своїм юристам завдання скласти досить жорсткий шлюбний контракт.

Українська співачка Анна Трінчер, коли вийшла заміж за блогера Олександра Волошина у вересні 2022 року, підписала шлюбний контракт.

Співачка Адель також підписала свого чоловіка на жорсткий шлюбний контракт.

