Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська

Анна Косик
4 листопада 2025, 12:31
54
В окупаційної армії є план просування у сусідні області у випадку захоплення Покровська.
воин всу, фронт
Ворог хоче тиснути на українську оборону у ще двох областях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA, скрін з карти DeepState

Що сказав Коваленко:

  • У випадку захоплення Покровська ворог буде тиснути на Дніпропетровщину
  • Окупанти хочуть сформувати новий плацдарм в Україні
  • Армія РФ планує розширити наступ у Запорізькій області

Ситуація у Покровську, що у Донецькій області, вкрай складна і експерти не виключають, що армія країни-агресорки Росії захопить місто. Це безпосередньо вплине на плани окупантів щодо просування у сусідній Дніпропетровській області.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, війська РФ будуть тиснути на Дніпропетровщину з півдня.

відео дня
Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Для чого ворогу просування на Дніпропетровщині

Оглядач прогнозує, що окупанти спробують прорватися трасою М-15 на Покровське, вздовж річки Вовча. Таким чином росіяни зможуть сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе.

"Це робиться ними для того, щоб розширити можливості подальшого наступу на Запоріжжі. У цьому сенсі вони діють прогнозовано та сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоби можна було забезпечити кілька загальновійськових армій", - пояснив Коваленко.

Коли ворог хоче захопити Покровськ - думка генерала

Главред писав, що за словами генерала армії України Миколи Маломужа, Володимир Путін поставив завдання своїй окупаційній армії захопити всю Покровську агломерацію, зокрема йдеться про міста Покровськ та Мирноград і продовжити наступ в напрямку Краматорська, до 15 листопада, а потім просуватися в напрямку Костянтинівки та Краматорська.

Маломуж зазначив, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб продемонструвати здобутки на полі бою, щоб показати власним співвітчизникам і партнерам, ніби він має перевагу.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тож застосовують нову тактику - просочення з півдня у район промислових зон.

Раніше військовий попереджав, що все місто Покровськ перебуває у "сірій зоні". Найбільше зусиль окупанти прикладають в південних районах міста. Ситуація у Покровську нестійка, а позиції часто переходять з рук в руки.

Напередодні стало відомо, що за інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни, українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область Дніпропетровська область Олександр Коваленко Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

12:45Україна
В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:30Синоптик
Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

11:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Останні новини

13:01

Дружина Козловського емоційно відповіла, що думає про його поцілунок із Могилевською

12:58

Куди ворог піде після Покровська: Коваленко сказав, чи є загроза для Дніпра

12:45

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

12:43

"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

12:39

"Проблеми": зрадниця Ані Лорак відмовилася від усього російського

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
12:31

Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська

12:30

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:22

"Громадське" заплатило компанії депутата Гетманцева понад два мільйони гривень, - журналіст

12:20

Голодувала сім днів: що трапилося з Каменських і який вона тепер має вигляд

Реклама
11:54

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

11:46

Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причинаВідео

11:45

РФ вдарила по Дніпропетровщині: загинула жінка, є поранені дітиФото

11:39

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів", ніж рік тому - Sky News

11:38

"Такі принизливі": Софія Шамія розповіла правду про скандал на "Холостяку"

11:28

Гуркіт, іржава вода і ризик вибуху: що буде, якщо довго не чистити бойлер

11:25

Забудете про холод і протяги: як утеплити вікна за копійки

11:23

Пішла з життя легенда Голлівуду: тричі номінантка "Оскару" не дожила до 90-річчя

10:52

Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

10:48

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

10:47

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Реклама
10:28

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

10:27

"Не дуже ми розійшлися": Крутоголов згадав останню зустріч із загиблим Неліпою

10:16

Не згниє навіть на балконі: як зберігати капусту в харчовій плівціВідео

10:08

Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

10:05

ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

09:55

"Має бути діалог": Тимочко пояснив, чому не мобілізують усіх чиновників

09:39

Десять годин без світла: скільки витримає мережа Київстар, Vodafone і lifecell

09:31

Не впізнати: Олена Зеленська вперше за довгий час кардинально змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 листопада (оновлюється)

09:27

Ворог перейшов до нової тактики у Покровську: чим це небезпечно для України

09:24

Гроші не проблема: знаки зодіаку, до яких прихильна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

08:10

Путін хоче доламати світовий безпековий порядокПогляд

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ніч вибухів у РФ: горять нафтохімічні об'єкти, аеропорти закриті - деталі

06:34

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибірВідео

06:10

Криваву торгівлю РФ зупинено: Москва в паніціПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

05:29

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву збереглиВідео

Реклама
05:05

"Пенсія неадекватна": зрадниця Лоліта рахує копійки в РФ

04:41

Фітнес не потрібен: вчені назвали точну кількість кроків, які замінюють тренування

04:06

Гороскоп на завтра 5 листопада: Тельцям - зрив планів, Козорогам - похвала

03:30

Від експерименту холоне кров: вчені жахнули сумним прогнозом кінця світу

02:56

Дуже просто і швидко: як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

02:00

"Починає з'являтися страх": зрадниця Тетяна Овсієнко стала невпізнанною

01:48

Україна йде до ЄС, але є нюанс: ЗМІ дізналися про нові умови Брюсселя

01:30

Спроба номер три: Дженніфер Еністон офіційно підтвердила роман із "гуру кохання"

00:52

"Мене щось повело": Остап Ступка зізнався, з чого почався його роман із Маргаритою Ткач

00:43

"Кілл-зона" розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти