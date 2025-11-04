Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська

Що сказав Коваленко:
- У випадку захоплення Покровська ворог буде тиснути на Дніпропетровщину
- Окупанти хочуть сформувати новий плацдарм в Україні
- Армія РФ планує розширити наступ у Запорізькій області
Ситуація у Покровську, що у Донецькій області, вкрай складна і експерти не виключають, що армія країни-агресорки Росії захопить місто. Це безпосередньо вплине на плани окупантів щодо просування у сусідній Дніпропетровській області.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, війська РФ будуть тиснути на Дніпропетровщину з півдня.
Для чого ворогу просування на Дніпропетровщині
Оглядач прогнозує, що окупанти спробують прорватися трасою М-15 на Покровське, вздовж річки Вовча. Таким чином росіяни зможуть сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе.
"Це робиться ними для того, щоб розширити можливості подальшого наступу на Запоріжжі. У цьому сенсі вони діють прогнозовано та сплановано. Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоби можна було забезпечити кілька загальновійськових армій", - пояснив Коваленко.
Коли ворог хоче захопити Покровськ - думка генерала
Главред писав, що за словами генерала армії України Миколи Маломужа, Володимир Путін поставив завдання своїй окупаційній армії захопити всю Покровську агломерацію, зокрема йдеться про міста Покровськ та Мирноград і продовжити наступ в напрямку Краматорська, до 15 листопада, а потім просуватися в напрямку Костянтинівки та Краматорська.
Маломуж зазначив, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб продемонструвати здобутки на полі бою, щоб показати власним співвітчизникам і партнерам, ніби він має перевагу.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тож застосовують нову тактику - просочення з півдня у район промислових зон.
Раніше військовий попереджав, що все місто Покровськ перебуває у "сірій зоні". Найбільше зусиль окупанти прикладають в південних районах міста. Ситуація у Покровську нестійка, а позиції часто переходять з рук в руки.
Напередодні стало відомо, що за інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни, українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
