Підняли український прапор: бійці ГУР взяли під контроль острови на Запоріжжі

Українські військові зачистили так звану "сіру зону".

Розвідники підняли український прапор над раніше окупованою територією / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в ГУР:

Українські бійці ліквідували росіян в районі "Великих Кучугур"

Острови в Запорізькій області повернулися під контроль України

Бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.

Як повідомили в ГУР, воїни проводили операцію в районі ділянки "Великі Кучугури", яка розташована за сім кілометрів від берегової лінії.

Що відомо про результати операції

Розвідникам вдалося виявити та ліквідувати двох військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії. Після цього вони взяли під повний контроль територію островів "Великі Кучугури" та підняли над нею синьо-жовтий прапор.

Зауважимо, що острови, які повернулися під контроль України, знаходяться в межах Каховського водосховища, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Василівка, що у Запорізькій області.

Українські військові повертають контроль над територіями Запорізької області

Нещодавно Главред писав, що підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" разом із бійцями 33-го окремого штурмового полку звільнили населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Тепер село, площею 25,76 км² під українським прапором. Його разом із Приморським, Степногірськом, Плавнями і частково Камʼянським українські військові тримають під контролем.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти просунулися на сході Запорізької області біля населеного пункту Полтавка, звідки Україна проводить евакуацію населення.

Раніше військовий експерт Роман Світан повідомляв, що механізовані штурми російських окупантів на Малу Токмачку Запорізької області тривають, причому ворог готувався до них близько пів року.

Напередодні стало відомо, що Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, покращивши своє тактичне положення поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

