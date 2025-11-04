Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

"Трусить" 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
4 листопада 2025, 16:00
1140
Метеозалежним варто бути обережними, оскільки буря може негативно вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
Україну накрила нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Вона дуже сильна і може вплинути на здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.

Після незначного спаду і затишшя українські регіони знову опинилися під впливом магнітної бурі. Вона вирує з 28 жовтня з потужністю 6 балів.

відео дня

Очікувалося, що магнітна буря піде на спад після 31 жовтня, але вона знову вдарила з новою силою. 1 листопада Україну атакувала 6-бальна магнітна буря. На такому рівні вона протрималася до 4 листопада включно. Очікується, що 5 листопада вона опуститься майже до 2 балів, а наступного дня увірветься майже з 5-бальною потужністю.

магнітна буря
Україну накрила нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 4 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 5 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - ідеться в повідомленні.

'Трусить' 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря
Симптоми впливу магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи проб’є долар чергову "стелю": свіжий прогноз фінансових аналітиків

Чи проб’є долар чергову "стелю": свіжий прогноз фінансових аналітиків

16:21Економіка
"Трусить" 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря

"Трусить" 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря

16:00Синоптик
Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

15:08Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Влупила нова магнітна буря: українців попередили про 6-бальний шторм

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Світла знову не буде: оновлений графік відключень електрики на 4 листопада

Останні новини

17:11

Зеленський приїхав під Покровськ - перші подробиці

16:52

Штраф за зайву вагу і бороду: найабсурдніші шлюбні контракти

16:41

Путін може сам оголосити про закінчення війни - коли інтенсивність боїв впадеВідео

16:25

Водіїв штрафують за їзду в лівій смузі: коли доведеться сплатити 4000 гривень

16:21

Чи проб’є долар чергову "стелю": свіжий прогноз фінансових аналітиків

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
16:19

Вийде у кожного: простий рецепт рум'яного домашнього хліба

16:13

Циркове шоу зі саундтреком від MONATIK відправляється у всеукраїнський тур

16:01

Якщо не знати, можна "вбити" гаджет: як безпечно очистити USB-порт телефону

16:00

"Трусить" 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря

Реклама
15:40

Як листопад змінить ваше життя: нумерологічний прогноз за числом долі

15:37

Вакарчук вперше показався в обіймах коханої та згадав про колишню - деталі

15:32

Простіше, ніж вінегрет: шикарний рецепт салату з бурякомВідео

15:24

Росія приховувала 200 років - яке відкриття про Одесу змінило підручники історіїВідео

15:20

Втамувати спрагу все дорожче: в Україні різко підскочили ціни на популярні товари

15:08

Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

15:08

Ціни будуть рости щомісяця: один фрукт в Україні встановить новий "рекорд"

15:07

Як фінансуватимуть програму безплатних 3000 кілометрів від "Укрзалізниці": розкрито деталі

15:02

Російські окупанти захопили 85% Покровська - Bild

14:58

Діяльність Громадської ради доброчесності загрожує незалежності судової влади – висновок експертної групи при парламентській ТСК

14:56

Сніг та морози накриють Україну: синоптик назвав дату різкого похолодання

Реклама
14:18

Наступ РФ не зупиниться: названо напрямки, які стануть найгарячішими взимку

14:16

Близько 40 тисяч КАБів атакували Україну: росіяни раптово збільшили кількість ударів

14:09

Неможливо буде відірватися: рецепт оригінальної закуски, від якої усі ахнуть

14:04

Романтичний прорив: яким ТОП-3 знакам Всесвіт скоро подарує справжнє кохання

13:55

Підняли український прапор: бійці ГУР взяли під контроль острови на Запоріжжі

13:51

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталосяВідео

13:46

Відомий ведучий зробив гучну заяву про Софію Ротару - деталі

13:28

Поширював фейки про ЗСУ: затримано настоятеля Святогірської лаври

13:27

Російські дрони вдарили по передмістю Харкова: зруйновано пожежну частину, є постраждаліФото

13:24

"Кутя" - не українське слово: як предки колись називали святкову стравуВідео

13:01

Дружина Козловського емоційно відповіла, що думає про його поцілунок із МогилевськоюВідео

12:58

Куди ворог піде після Покровська: Коваленко сказав, чи є загроза для Дніпра

12:45

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

12:43

"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

12:39

"Проблеми": зрадниця Ані Лорак відмовилася від усього російського

12:31

Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська

12:30

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:22

"Громадське" заплатило компанії депутата Гетманцева понад два мільйони гривень, - журналіст

12:20

Голодувала сім днів: що трапилося з Каменських і який вона тепер має вигляд

11:54

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

Реклама
11:46

Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причинаВідео

11:45

РФ вдарила по Дніпропетровщині: загинула жінка, є поранені дітиФото

11:39

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів", ніж рік тому - Sky News

11:38

"Такі принизливі": Софія Шамія розповіла правду про скандал на "Холостяку"

11:28

Гуркіт, іржава вода і ризик вибуху: що буде, якщо довго не чистити бойлер

11:25

Забудете про холод і протяги: як утеплити вікна за копійки

11:23

Пішла з життя легенда Голлівуду: тричі номінантка "Оскару" не дожила до 90-річчя

10:52

Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

10:48

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

10:47

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Святкове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапої
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти