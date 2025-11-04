Розвідники знищили штаб елітного підрозділу РФ в Авдіївці разом з офіцерами

Пункт дислокації групи російського підрозділу "Рубікон" уражено.

Фронтовий ударний безпілотник поцілив у ворожий штаб / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Що повідомили розвідники:

В Авдіївці атаковано російський штаб

Під удар потрапив елітний підрозділ РФ "Рубікон"

Під час операції було знищено російських офіцерів

Майстри Головного управління розвідки МО України скинули більше центнера вибухівки на штаб окупаційних військ країни-агресорки Росії у тимчасово окупованій Авдіївці.

Як повідомили в ГУР, під ударом опинився штаб загарбників із так званого центру "Рубікон". Це ворожий підрозділ, який спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни Росії проти України.

Що відомо про наслідки удару ГУР

Розвідники, після отримання координатів розташування ворога, попри умови щільної міської забудови, змогли філігранно спрямували в росіян безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною.

"У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського "Рубікону", які перебували у штабі", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що внаслідок удару постраждала одна з найбоєздатніших структур окупаційної армії, на яку в РФ витрачають значні ресурси.

Бійці ГУР не вперше проводять операції на окупованих територіях

Главред писав, що наприкінці жовтня у тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три радіолокаційні станції РФ. Також було уражено ворожий десантний катер.

Таким чином дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові.

Операції ГУР в тилу противника - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок дій представників ГУР у Ленінградській області Росії на залізничній ділянці між станціями "Строганово" та "Мшинська" стався вибух колії, унаслідок якого зійшов з рейок локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж.

Напередодні також стало відомо, що українські розвідники знищили чергові об'єкти протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Раніше також внаслідок спецоперації ГУР МО України було виведено з ладу надважливий військовий об’єкт країни-агресорки Росії - нафтопродуктопровід "Кольцевой".

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

