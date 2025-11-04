Близько 40 тисяч КАБів атакували Україну: росіяни раптово збільшили кількість ударів

Тільки за місяць по Україні вдарило понад 5 тисяч авіабомб.

За 10 місяців РФ вдарила по Україні близько 40 тисячами КАБів / Колаж: Главред, фото Defense Express, pixabay

Що відомо:

РФ збільшила кількість ударів КАБами

За місяць ворог застосував для ударів понад 5 тисяч КАБів

З початку року окупанти застосували понад 40 тисяч КАБів

Російські окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні. За останні 10 місяців росіяни скинули близько 40 тисяч авіабомб. Про це заявило Міністерство оборони України.

При цьому торік росіяни використали 40 тисяч авіабомб протягом усього року.

Протягом жовтня ворог застосував 5328 КАБів для ударів по позиціях українських військових і прифронтових містах.

"У жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України... Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць з початку 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Модернізовані КАБи - думка експерта

Главред писав, що за даними заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, протягом вересня-жовтня РФ працювала над новими модулями управління для авіабомб і вже вивела їх на фінальну стадію бойового випробування.

Бойовий радіус таких боєприпасів оцінюється приблизно в 200 км. У такий спосіб росіяни продовжують доопрацьовувати універсальні модулі планування і корекції (УМПК), які дають змогу по-новому застосовувати звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 і 3000 кг.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Удари КАБами по Україні - новини за темою

Нагадаємо, 24 жовтня Індустріальний район Харкова атакували п'ятьма КАБами. Попадання припали на цивільне підприємство та автобазу (пошкоджено понад 20 авто), вибухова хвиля розбила вікна у двох багатоповерхівках.

Також російські керовані авіабомби 24 жовтня атакували Одеську область, пролунали вибухи. Голова ОДА Олег Кіпер розповів, що це перший випадок застосування керованих авіабомб по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Як повідомляв Главред, 26 жовтня у Кривому Розі прогримів вибух. Місто атакували російським КАБом. Протиповітряна оборона знищила боєприпас, але уламки пошкодили промислове підприємство.

В інтерв'ю Главреду фахівець зі зв'язку "Флеш" назвав альтернативу боротьби з КБАми. Експерт підкреслив, що "Патріот" теоретично може збивати КАБи, але ракети для нього коштують мільйони. За його словами, деякі німецькі автоматичні комплекси, які використовуються проти "шахедів", цілком впораються з такими завданнями на невеликих висотах.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану за лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

