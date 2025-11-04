Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

5 листопада не слід починати нових справ - говорили, що "осінні вітри зіб'ють удачу".

Яке 5 листопада церковне свято / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Яке церковне свято 5 листопада

Що не можна робити 5 листопада

Народні прикмети і традиції

У середу, 5 листопада, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Галактіона і Епістими. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 5 листопада

Вони жили в III столітті в Емесі (сучасна Сирія). Обидва походили з багатих і солідних сімей. Галактіон народився в язичницькій сім'ї, але його мати після довгих молитов до істинного Бога була чудесно зцілена і прийняла хрещення. Пізніше навернула до віри і свого сина. Галактіон вирізнявся глибоким благочестям, любов'ю до молитви і прагненням жити по-християнськи.

Епістима була дочкою солідного сенатора. Її батьки хотіли видати її заміж за знатного юнака, але знайомство з Галактіоном перевернуло її життя. Під його духовним впливом вона прийняла хрещення і обрала шлях цнотливості, молитви і служіння Богу.

Галактіон і Епістима уклали шлюб, але домовилися жити як брат і сестра - в чистоті й послуху Богові. Вони присвятили життя аскезі, милосердю і духовному служінню. Під час гонінь на християн в Емесі воїни заарештували ченців разом із Галактіоном. Епістима, дізнавшись про це, добровільно прийшла до мучителів і сказала, що хоче розділити долю свого духовного друга і чоловіка. Їх жорстоко катували, але вони зберегли непохитність. Зрештою обох стратили - приблизно 253 роки.

Що не можна робити 5 листопада

Не слід починати нових справ - казали, що "осінні вітри зіб'ють удачу".

Не можна давати грошей у борг - за повір'ям, якщо дати гроші цього дня, можна "вимести" з дому достаток.

Забороняється працювати біля води - річки й озера "засипають".

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла погода - зима прийде пізно;

ранній заморозок вказує на люту зиму;

йде дощ - чекайте частих відлиг взимку;

туман 5 листопада - зима буде м'якою;

сильний вітер - до хуртовин у грудні.

У народі 5 листопада носило назву Листовий. Назва пов'язана з тим, що зазвичай до цього часу листя вже остаточно облітало з дерев.

Іменини 5 листопада

Які завтра іменини: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

Талісманом людини, народженої 5 листопада, є хризопраз. Цей напівдорогоцінний мінерал здавна вважають оберегом, що притягує сприятливі події та радість. Існує переказ, що сам Олександр Македонський вбудовував хризопраз у пряжку свого пояса, впевнений, що саме цей камінь дарує йому військову фортуну і веде до перемог.

