Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів", ніж рік тому - Sky News

Віталій Кірсанов
4 листопада 2025, 11:39
28
Дедалі більше дронів прориваються крізь оборону, спричиняючи жертви серед цивільного населення.
РФ у 2025 році запустила вчетверо більше
РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

  • Близько 64% дронів у 2025 році вдалося збити
  • Із січня по вересень унаслідок атак РФ загинули 494 мирні жителі
  • Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20-50 тисяч доларів

Російські окупанти різко посилили повітряний терор проти України, запустивши у 2025 році понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їхніх варіантів - у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік. Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За даними аналітиків, кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%, що створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

відео дня

Близько 64% дронів цього року вдалося збити - трохи менше, ніж у 2024-му (68%), адже масовані атаки перевантажують ППО. Попри це, українські військові перехоплюють більшість "Шахедів" ще до того, як вони встигають завдати удару. Кореспондент Sky News Джон Спаркс бачив, як українські підрозділи на сході країни знищують російські дрони просто в повітрі.

Зростання загрози для цивільних

Водночас дедалі більше дронів прориваються крізь оборону, спричиняючи жертви серед цивільного населення.

За даними Моніторингової місії ООН, із січня до вересня 2025 року внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули щонайменше 494 мирних жителі. Це перший рік, коли ООН почала окремо відстежувати удари "Шахедів" та інших баражувальних боєприпасів, тож точні порівняння з попередніми періодами наразі неможливі.

Модернізовані "Герані" з важчими боєголовками

Після початку повномасштабного вторгнення Росія отримувала іранські "Шахеди", а згодом налагодила власне виробництво під назвами "Герань-1" і "Герань-2". Експерти компанії EODynamis зазначають, що росіяни постійно модифікують ці дрони, додаючи важчі боєголовки - від 50 до 90 кг, а також експериментують із типами вибухівки: осколково-фугасною та термобаричною, здатною знищувати укріплення.

У липні російські медіа показали кадри із заводу з виробництва "Шахедів" у спецекономзоні "Алабуга" (Татарстан). За повідомленнями, підприємство планує випускати до 25 тисяч дронів на рік, а за даними української розвідки, до кінця 2025 року Росія може виготовити близько 79 тисяч таких апаратів.

Фахівець CSIS Ясір Аталан пояснює: Росія використовує тактику виснаження - масовими атаками змушує Україну витрачати дорогі ресурси на перехоплення дешевших цілей.

"Мета нападника - змусити захисника витратити час, зусилля і гроші. Ви можете збивати "Шахеди", але кожен запуск - це ще одна спроба виснажити оборону", - сказав він.

Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20-50 тисяч доларів, тоді як ракета ППО може коштувати сотні тисяч. Саме тому українські війська все частіше застосовують дрони-перехоплювачі, щоб зменшити дисбаланс вартості.

"Успіх у війні дронів залежить від того, хто швидше адаптується і зможе діяти найекономічніше", - зазначає експерт із вибухівки Чарлі Валентайн.

Боротьба з "Шахедами" - думка експерта

Раніше Сергій Бескрестнов в інтерв'ю Главреду повідомляв про те, що Україні ніколи не буде достатньо авіації та інших будь-яких засобів для боротьби проти російських "Щахедів", адже жоден із цих засобів не дає стовідсоткової гарантії знищення повітряних цілей.

"Коли розробляються загальнонаціональні ініціативи з нарощування таких засобів захисту, це підвищує рівень безпеки в різних напрямках. Ці заходи ефективні тоді, коли вони працюють у комплексі з іншими підрозділами - мобільними групами, дронами-перехоплювачами тощо. У сукупності це дає змогу максимально підвищити безпеку тилових населених пунктів", - зазначив він.

Водночас через велику територію та лінію фронту захищатися від ворожих атак з повітря надзвичайно важко.

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше 'Шахедів', ніж рік тому - Sky News
Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що 1 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Унаслідок атаки здійнялися сильні пожежі в багатьох областях. Загалом росіяни атакували Україну 223 ударними дронами.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони шахід вторгнення Росії атака дронів Дрон Shahed-136 Sky News
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

12:45Україна
В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:30Синоптик
Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

11:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Останні новини

13:01

Дружина Козловського емоційно відповіла, що думає про його поцілунок із Могилевською

12:58

Куди ворог піде після Покровська: Коваленко сказав, чи є загроза для Дніпра

12:45

"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

12:43

"Як би боляче мені не було": Суханов зробив емоційне зізнання про сім'ю

12:39

"Проблеми": зрадниця Ані Лорак відмовилася від усього російського

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
12:31

Ціль відома: оглядач повідомив про новий план наступу РФ після Покровська

12:30

В Україну йде серйозне похолодання: відомо, коли погода різко зміниться

12:22

"Громадське" заплатило компанії депутата Гетманцева понад два мільйони гривень, - журналіст

12:20

Голодувала сім днів: що трапилося з Каменських і який вона тепер має вигляд

Реклама
11:54

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік

11:46

Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причинаВідео

11:45

РФ вдарила по Дніпропетровщині: загинула жінка, є поранені дітиФото

11:39

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів", ніж рік тому - Sky News

11:38

"Такі принизливі": Софія Шамія розповіла правду про скандал на "Холостяку"

11:28

Гуркіт, іржава вода і ризик вибуху: що буде, якщо довго не чистити бойлер

11:25

Забудете про холод і протяги: як утеплити вікна за копійки

11:23

Пішла з життя легенда Голлівуду: тричі номінантка "Оскару" не дожила до 90-річчя

10:52

Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

10:48

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

10:47

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Реклама
10:28

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

10:27

"Не дуже ми розійшлися": Крутоголов згадав останню зустріч із загиблим Неліпою

10:16

Не згниє навіть на балконі: як зберігати капусту в харчовій плівціВідео

10:08

Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

10:05

ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

09:55

"Має бути діалог": Тимочко пояснив, чому не мобілізують усіх чиновників

09:39

Десять годин без світла: скільки витримає мережа Київстар, Vodafone і lifecell

09:31

Не впізнати: Олена Зеленська вперше за довгий час кардинально змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 листопада (оновлюється)

09:27

Ворог перейшов до нової тактики у Покровську: чим це небезпечно для України

09:24

Гроші не проблема: знаки зодіаку, до яких прихильна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

08:10

Путін хоче доламати світовий безпековий порядокПогляд

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ніч вибухів у РФ: горять нафтохімічні об'єкти, аеропорти закриті - деталі

06:34

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибірВідео

06:10

Криваву торгівлю РФ зупинено: Москва в паніціПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

05:29

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву збереглиВідео

Реклама
05:05

"Пенсія неадекватна": зрадниця Лоліта рахує копійки в РФ

04:41

Фітнес не потрібен: вчені назвали точну кількість кроків, які замінюють тренування

04:06

Гороскоп на завтра 5 листопада: Тельцям - зрив планів, Козорогам - похвала

03:30

Від експерименту холоне кров: вчені жахнули сумним прогнозом кінця світу

02:56

Дуже просто і швидко: як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

02:00

"Починає з'являтися страх": зрадниця Тетяна Овсієнко стала невпізнанною

01:48

Україна йде до ЄС, але є нюанс: ЗМІ дізналися про нові умови Брюсселя

01:30

Спроба номер три: Дженніфер Еністон офіційно підтвердила роман із "гуру кохання"

00:52

"Мене щось повело": Остап Ступка зізнався, з чого почався його роман із Маргаритою Ткач

00:43

"Кілл-зона" розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти