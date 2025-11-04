РФ у 2025 році запустила вчетверо більше 'Шахедів', ніж рік тому - Sky News

Дедалі більше дронів прориваються крізь оборону, спричиняючи жертви серед цивільного населення.

РФ у 2025 році запустила вчетверо більше "Шахедів" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

Близько 64% дронів у 2025 році вдалося збити

Із січня по вересень унаслідок атак РФ загинули 494 мирні жителі

Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20-50 тисяч доларів

Російські окупанти різко посилили повітряний терор проти України, запустивши у 2025 році понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їхніх варіантів - у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік. Про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За даними аналітиків, кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%, що створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

Близько 64% дронів цього року вдалося збити - трохи менше, ніж у 2024-му (68%), адже масовані атаки перевантажують ППО. Попри це, українські військові перехоплюють більшість "Шахедів" ще до того, як вони встигають завдати удару. Кореспондент Sky News Джон Спаркс бачив, як українські підрозділи на сході країни знищують російські дрони просто в повітрі.

Зростання загрози для цивільних

Водночас дедалі більше дронів прориваються крізь оборону, спричиняючи жертви серед цивільного населення.

За даними Моніторингової місії ООН, із січня до вересня 2025 року внаслідок російських ракетних і дронових атак загинули щонайменше 494 мирних жителі. Це перший рік, коли ООН почала окремо відстежувати удари "Шахедів" та інших баражувальних боєприпасів, тож точні порівняння з попередніми періодами наразі неможливі.

Модернізовані "Герані" з важчими боєголовками

Після початку повномасштабного вторгнення Росія отримувала іранські "Шахеди", а згодом налагодила власне виробництво під назвами "Герань-1" і "Герань-2". Експерти компанії EODynamis зазначають, що росіяни постійно модифікують ці дрони, додаючи важчі боєголовки - від 50 до 90 кг, а також експериментують із типами вибухівки: осколково-фугасною та термобаричною, здатною знищувати укріплення.

У липні російські медіа показали кадри із заводу з виробництва "Шахедів" у спецекономзоні "Алабуга" (Татарстан). За повідомленнями, підприємство планує випускати до 25 тисяч дронів на рік, а за даними української розвідки, до кінця 2025 року Росія може виготовити близько 79 тисяч таких апаратів.

Фахівець CSIS Ясір Аталан пояснює: Росія використовує тактику виснаження - масовими атаками змушує Україну витрачати дорогі ресурси на перехоплення дешевших цілей.

"Мета нападника - змусити захисника витратити час, зусилля і гроші. Ви можете збивати "Шахеди", але кожен запуск - це ще одна спроба виснажити оборону", - сказав він.

Вартість одного дрона Shahed оцінюють у 20-50 тисяч доларів, тоді як ракета ППО може коштувати сотні тисяч. Саме тому українські війська все частіше застосовують дрони-перехоплювачі, щоб зменшити дисбаланс вартості.

"Успіх у війні дронів залежить від того, хто швидше адаптується і зможе діяти найекономічніше", - зазначає експерт із вибухівки Чарлі Валентайн.

Боротьба з "Шахедами" - думка експерта

Раніше Сергій Бескрестнов в інтерв'ю Главреду повідомляв про те, що Україні ніколи не буде достатньо авіації та інших будь-яких засобів для боротьби проти російських "Щахедів", адже жоден із цих засобів не дає стовідсоткової гарантії знищення повітряних цілей.

"Коли розробляються загальнонаціональні ініціативи з нарощування таких засобів захисту, це підвищує рівень безпеки в різних напрямках. Ці заходи ефективні тоді, коли вони працюють у комплексі з іншими підрозділами - мобільними групами, дронами-перехоплювачами тощо. У сукупності це дає змогу максимально підвищити безпеку тилових населених пунктів", - зазначив він.

Водночас через велику територію та лінію фронту захищатися від ворожих атак з повітря надзвичайно важко.

Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося про те, що 1 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Унаслідок атаки здійнялися сильні пожежі в багатьох областях. Загалом росіяни атакували Україну 223 ударними дронами.

Як повідомляв Главред, раніше Київщину атакував рій шахедів. У різних районах України лунали вибухи, є перебої зі світлом.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

