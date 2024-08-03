У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

Війська агресора Росії намагалися створити на півночі Харківської області так звану буферну зону, проте їхні плани провалилися. Звільнення захоплених районів - лише питання часу. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти провалили своє основне завдання на півночі Харківщини у вигляді спроби побудувати "буферну зону".
Також він додав, що росіяни там лише тимчасово.
"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", - наголосив Кирило Буданов.
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Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
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