У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

Присутність російських окупаційних військ на півночі Харківської області - лише питання часу, сказав начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Окупанти на півночі Харківщини лише тимчасово - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Війська агресора Росії намагалися створити на півночі Харківської області так звану буферну зону, проте їхні плани провалилися. Звільнення захоплених районів - лише питання часу. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти провалили своє основне завдання на півночі Харківщини у вигляді спроби побудувати "буферну зону".

Також він додав, що росіяни там лише тимчасово.

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"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", - наголосив Кирило Буданов.

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