Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причина

Марія Николишин
4 листопада 2025, 11:46оновлено 4 листопада, 12:30
947
Зайченко наголосив, що українці можуть допомогти енергосистемі справитись з поточними викликами.
Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причина
Українців закликають зменшити споживання електроенергії / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне із заяви очільника Укренерго:

  • Пікові години споживання електроенергії в Україні з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00
  • Українцям варто трохи знизити температуру в оселях
  • Побутові споживачі зараз є найбільшими споживачами електроенергії

Очільник Укренерго Віталій Зайченко сказав, наскільки зараз важливо українцям ощадливо споживати електроенергію та назвав пікові години споживання. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, найкритичніші години для енергосистеми України – це з 08:00 до 11:00. Це ранковий максимум споживання. І наступний пік споживання з 15:00 до 22:00.

відео дня

"Побутові споживачі зараз є найбільшими споживачами електроенергії в Україні. Вони мають змінювати свою поведінку", - наголосив він.

Зайченко додав, що українцям потрібно не прогрівати приміщення до комфортних +20 …+22 градусів, а одягати вдома додатковий светер.

На його думку, тим самим українці "допомагатимуть енергосистемі справлятися з викликами, в яких ми працюємо".

Очільник Укренерго також закликав переносити споживання найбільш потужних приладів на ті періоди, які знаходяться поза піковими годинами.

Зайченко про споживання електроенергії - відео:

Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причина

Удари РФ по енергетиці України

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів, якщо в усі попередні холодні сезони російські удари були розрізненими і завдавалися по всій території України, то зараз вона зосереджено б'є по енергетиці однієї-двох областей.

Він наголосив, що бити по енергетиці прикордонних областей України Росії простіше: близькість цих регіонів до території РФ дає їй змогу більш планомірно знищувати нашу інфраструктуру.

Українців закликали знизити температуру в оселях та одягати светри – яка причина
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у вівторок, 4 листопада, в Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень передбачаються з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00, обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук говорив, що продовження обстрілів, особливо взимку, під час опалювального сезону, дійсно може призвести до масштабного блекауту. Українці можуть залишитися без світла, опалення, води та газу.

Він також заявляв, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

опалення свет Укренерго новини України відключення світла електроенергія
