Не зможуть повністю знищити: Буданов видав важливу заяву про енергетику України

Кирило Буданов заявив, що у Росії немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-ne-zmozhut-povnistyu-znishchiti-energetiku-ukrajini-budanov-vidav-vazhlivu-zayavu-10585427.html Посилання скопійоване

Буданов відреагував на удари РФ по енергетиці України / колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: відео

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що удари РФ по енергетиці України можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити не вдасться.

За словами керівника ГУР, енергетичні системи, побудовані ще за часів СРСР, мають величезний запас міцності, а Україна, як і Росія, захистили їх додатково.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити - так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему - ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив Буданов в інтерв'ю для ТСН. відео дня

Він також додав, що в Росії немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.

"Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована, умовно там три, чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя - можна. Повністю зруйнувати - майже нереально", - наголосив голова української розвідки.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Атака РФ по енергетиці України

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія змінила тактику ударів по енергетиці України. Унаслідок атак російських окупантів втрачено понад 9 гігават генерувальних потужностей, майже половина енерговиробництва, сказав Денис Шмигаль. Окупанти б'ють по теплових і гідроелектростанціях.

РФ вдарила по об'єктах енергетики у 2 регіонах. Під час обстрілу була пошкоджена повітряна лінія електропередачі на сході країни, що призвело до зниження навантаження на об'єкті генерації. Окупанти атакували об'єкти Укренерго в західному та південному регіонах.

У NYT розкрили, чи витримає енергетика України аномальну спеку. Через спеку громадяни вмикають кондиціонери, а підприємства харчової промисловості - холодильне обладнання. Щоб урівноважити систему, НЕК "Укренерго" подекуди вимикає світло на 10 годин поспіль.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред