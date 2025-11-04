Рус
"Вашингтон втрачає терпіння": Кислиця сказав, як має закінчитися війна

Віталій Кірсанов
4 листопада 2025, 12:45
Кислиця зазначив, що Україна і так уже пішла на великі поступки Кремлю, тому чекати нових уже не варто.
Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Що сказав Сергій Кислиця:

  • Позиція президента США Дональда Трампа та України однакова
  • На Україну і РФ чекають важкі переговори
  • Трамп втрачає терпіння по відношенню до Путіна

Війна РФ проти України має бути зупинена припиненням вогню на "нинішній лінії зіткнення". Таку заяву в інтерв'ю агентству Anadolu зробив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Позиція президента США Дональда Трампа та України однакова: війна має бути зупинена припиненням вогню на нинішній лінії зіткнення, і тоді переговори мають вестися з нинішньої лінії зіткнення, а подальше обговорення територіальних питань має бути доручено керівництву України та Кремля", - висловив думку дипломат.

Кислиця зазначив, що Україна і так уже пішла на великі поступки Кремлю, тому чекати нових уже не варто.

"Ми вже пішли на безліч поступок, тому не українському уряду потрібно догоджати російському", - сказав він.

Дипломат зазначив, що на Україну і РФ, так само як і на всі залучені до цього процесу країни, чекають важкі переговори. Кислиця додав, що складність переговорів зумовлена складністю самого конфлікту.

"Російській владі, врешті-решт, потрібно проявити серйозність і долучитися до переговорів... Так, наші переговори - і не тільки зі США, а й із багатьма іншими партнерами - дуже складні, але я був би здивований, якби нам удалося вести їх легко з огляду на складність конфлікту, що триває", - сказав він.

Кислиця заявив, що підтримку США буде продовжено, назвавши Вашингтон "основним гравцем" у міжнародних зусиллях із припинення війни. Зокрема, він назвав реалістичними очікування щодо поставок крилатих ракет "Томагавк" і зенітних ракетних комплексів "Петріот" Україні.

"Переговори йдуть повним ходом, і ми реалістичні. Ми ведемо не тільки політичні переговори, а й переговори з урядами і виробниками систем озброєння... Процес, можливо, йде не так швидко, як ми всі сподівалися, але він іде в правильному напрямку", - наголосив дипломат.

Також український дипломат прокоментував і зірвану зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Кислиця вважає, що переговори було скасовано через те, що Трамп втрачає терпіння щодо Путіна.

"Той факт, що оголошена зустріч Трампа і Путіна була скасована, свідчить про те, що Вашингтон втрачає терпіння через маніпуляції Москви, тактику зволікання і нескінченних затримок замість того, щоб серйозно поставитися до переговорів і покласти край цій війні", - висловив думку Кислиця.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що європейський мирний план для України, ініційований Фінляндією, передбачає 12 пунктів, які об'єднані у дві фази: "припинення вогню" і "переговори".

Раніше стало відомо, що енергетична війна може змусити країну-агресора Росію та Україну сісти за стіл переговорів швидше, ніж будь-яка дипломатія. З настанням зими окупанти продовжать бойові дії, але інтенсивність знизиться через погіршення погодних умов.

Напередодні повідомлялося, що у США останнім часом найголосніше заявляли про готовність стати посередником у переговорах України та країни-агресора Росії. Однак несподівано ще одна країна виявила готовність прийняти у себе мирні переговори. Йдеться про Сербію.

Інші новини:

Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

Долар і євро стрімко злетіли після падіння: новий курс валют на 4 листопада

