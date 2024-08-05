УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Україна опублікувала жорстку заяву на адресу Малі та попередила про наслідки

Андрій Ганчук
5 серпня 2024, 19:43
990
Рішення перехідного уряду Малі - недалекоглядні та поспішні, Бамако мовчить у ситуації, коли бойовики Вагнер "працюють" на території республіки.
Україна, Малі
Малі необґрунтовано звинуватило Україну в "підтримці міжнародного тероризму" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Україна розцінює рішення Малі щодо розриву дипломатичних відносин із Києвом як недалекоглядний і поспішний крок. Українська держава відіграє важливу роль в Африці та поважає територіальну цілісність інших держав. Київ залишає за собою право застосовувати політико-дипломатичні заходи у відповідь на недружні кроки Бамако, на території якого діють причетні до військових злочинів бойовики ПВК Вагнер. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

У МЗС опублікували заяву про те, що перехідний уряд Малі ухвалив недалекоглядне рішення щодо розриву дипломатичних відносин з Україною.

"Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним, враховуючи, що Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку РФ усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність", - ідеться в повідомленні відомства.

відео дня

Київ відкидає звинувачення в підтримці міжнародного тероризму.

"Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму", - йдеться в заяві.

Що відбувається в Малі

Малі - це восьма за величиною країна в Африці. Розташована в західній частині континенту в північній півкулі. Столиця Малі - місто Бамако, важливий річковий порт на річці Нігер. Країна є колишньою колонією Франції. З початку 2012 року між південною та північною частинами Малі триває війна. Боротьбу проти уряду Малі, який контролює південь країни, ведуть кілька повстанських груп. Вони стверджують, що намагаються домогтися незалежності або більшої автономії для північної частини Малі, яку називають Азавад і у складі якої бачать до 60% території країни.

Ключовою організацією повстанців став Національний рух за звільнення Азаваду (MNLA) - військово-політична організація малійських туарегів, які вважають північ Малі своєю батьківщиною. Ще у 2012 вони оголосили, що воюватимуть за незалежність цього регіону "доти, доки Бамако не визнає незалежність Азаваду". Туареги - це велика етнічна група, що походить від берберів, корінного етносу Північної Африки. Традиційно вони були кочовими скотарями. Туареги населяють величезні території африканського континенту в кількох країнах. Сьогодні туареги є напівкочовим народом, який сповідує іслам.

Малійські туареги здобули бойовий досвід під час війни в Лівії у 2011 році, коли уряд Муаммара Каддафі залучав їх на службу як найманців. Після того, як владу Каддафі було повалено, озброєні туареги повернулися в Малі. У жовтні 2011 року було створено Національний рух за звільнення Азавада на півночі країни, а в січні 2012-го туареги розпочали свою збройну боротьбу за незалежність цього регіону. Їм вдалося взяти під контроль північ Малі, а в перші місяці війни - навіть тимчасово захопити кілька найбільших міст цього регіону. Після цього повстанці заявили, що досягли своїх цілей і оголосили про "незалежність Азавада".

Україна відіграла важливу роль у становленні держав Африки

У МЗС акцентували увагу на тому, що Україна підтримувала право країн Африки на незалежність і колонізацію, тоді як Росія, з якою співпрацює Малі, порушує норми міжнародного права.

"Нагадуємо, що саме Україна у ХХ столітті, будучи одним із засновників Організації Об’єднаних Націй, активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі.

Натомість Російська Федерація, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє.

Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної безпеки. Її контингент "блакитних шоломів" зробив значний внесок у реалізацію цілої низки операцій з підтримання миру під егідою ООН, зокрема з 2019 по 2022 роки — у складі Місій ООН у Малі", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Жодних доказів у звинуваченнях України

У Києві також додали, що в Бамако не навели жодних доказів щодо начебто причетності України до підтримки міжнародного тероризму, не провели аналіз ситуації та на підставі поспішних висновків вирішили розірвати дипломатичні відносини.

"Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події", - нагадали українські дипломати.

Малі ігнорує діяльність ПВК Вагнер

"При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема "Вагнер", використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки", - зазначили в МЗС України.

Київ може піти на заходи у відповідь

Також у Міністерстві закордонних справ додали, що Київ залишає за собою право на вжиття політичних заходів у відповідь на недружні дії Бамако.

"Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі", - підкреслили у МЗС.

Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною - що про це відомо:

Перехідний уряд Малі 4 серпня оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною та звинуватив Київ у нібито втручанні у внутрішні справи країни. У Бамако заявили, що українська держава, мовляв, співпрацює з повстанцями-туарегами, які нещодавно розгромили колону російських бойовиків ПВК Вагнер.

У своїй заяві Малі назвали уряд в Україні в стилі наративів Кремля - "нацистським режимом".

Як відомо, у Малі повстанці-туареги завдали нищівного удару по "вагнерівцях", які намагалися взяти місто Тінзауатен. Більшу частину бойовиків було ліквідовано, частина потрапила в полон. У Мережі з'являлися повідомлення про те, що туареги запропонували передати полонених бойовиків РФ Україні.

У ПВК Вагнер визнали свої втрати у Малі.

"Остання радіограма від "групи Пруда" надійшла 27 липня о 17:10: "Залишилися втрьох, продовжуємо вести бій". Командир 13 Штурмового Загону Сергій "Пруд" Шевченко загинув у бою", - йдеться в повідомленні бойовиків.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС України Мали ПВК Вагнер війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Не раніше, ніж за 3-4 роки": названо умову запуску мирного "плану" Трампа

"Не раніше, ніж за 3-4 роки": названо умову запуску мирного "плану" Трампа

21:51 Україна
РФ атакувала Україну корейськими ракетами - Defense Express

РФ атакувала Україну корейськими ракетами - Defense Express

20:56 Україна
У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

20:44 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Піде зворотний процес : еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС 11641

"Піде зворотний процес": еколог назвав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС

Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм 6202

Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм

Який регіон «потрясе»: в Україні очікується землетрус 3328

Який регіон "потрясе": в Україні очікується землетрус

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті 3229

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті

Останні новини

21:56

Раптово помер відомий народний артист України - перші деталі

21:51

"Не раніше, ніж за 3-4 роки": названо умову запуску мирного "плану" ТрампаВідео

21:34

Епічний штурм: бійці Третьої штурмової показали ефектні кадри танкового боюВідео

21:31

Розписалися без святкування: путініст Сергій Лазарєв таємно одружився

21:23

"Він захоплювався Бандерою!": батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон дали свідчення

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - МорозовТрамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - Морозов
21:06

Скандал в "Укрзалізниці": чоловік переконував, що може їхати в жіночому купе

20:57

"Рахунки ростуть": які прилади споживають електроенергію, навіть коли вони вимкнені

20:56

РФ атакувала Україну корейськими ракетами - Defense Express

20:44

У Росії вибухнули "умовою" участі в другому Саміті миру

Реклама
20:30

Є запальний процес: зірка "Жіночого кварталу" розповіла про погіршення здоров'я

20:29

Як почистити п'яти за допомогою перекису водню: будуть як у немовляти

20:20

Тандем проти України: Орбан знайшов нового союзника

20:07

"Цікава ситуація на авіабазі "Оленья": Росія переміщує Ту-95М - OSINT

19:45

Країну атакує надпотужний шторм: синоптики попереджають про сильну небезпеку

19:43

Україна опублікувала жорстку заяву на адресу Малі та попередила про наслідки

19:28

Екологи проти відновлення Каховської ГЕС: "потрібно закрити й інші дамби"

19:25

Онкологія та клінічна смерть: Камалія шокувала зізнанням про своє здоров'я

19:12

Чим замінити хліб у котлетах: 2 варіанти із неймовірно смачним результатомВідео

19:10

Про Малі і дипломатію: що трапилосьПогляд

19:03

Побачити фото тата на білбордах: Наталя Островська розповіла про здійснення мрії 12-річного сина героя

Реклама
18:47

Який регіон "потрясе": в Україні очікується землетрус

18:36

Удар перетворив район аеродрому Морозовськ на випалену землю: нові фото

18:26

Тисячі демонстрантів, заворушення і втеча прем'єра: Бангладеш охопила революція

17:54

Яку версію F-16 отримали ЗСУ, чи є далекобійні ракети: розкрито важливі подробиці

17:30

"Там нічого оцінювати": Данилко не хоче бути суддею нацвідборів "Євробачення"

17:27

"Мурат Налчаджиоглу і Лілія Реус знову разом": пару запідозрили у возз'єднанні

17:20

Що означає, якщо порвався ланцюжок на шиї: чому заборонено дарувати прикраси

17:10

У Харкові горить "Турбоатом": стовпи вогню і диму підіймаються в небоВідео

17:07

КНР перетне "червоні лінії" і дасть Путіну зброю: названо небезпечний сценарій

17:05

У ЗСУ пояснили долю Сіверського Донця біля Часового Яру

16:57

Яблучний Спас 2024: що категорично не можна робити 6 серпня

16:57

Чому не зав'язується капуста і що з цим робити - час врятувати врожай ще є

16:24

Діє навпаки: чому після кави завжди хочеться спати - науковці розкрили правдуВідео

16:21

4 китайські знаки зодіаку будуть щасливими в серпні 2024 року

16:17

Зміниться багато: військовослужбовець про перші F-16 в Україні

15:55

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті

15:46

Як допоможуть F-16 у битві з військами РФ на Харківщині: у ЗСУ зробили заяву

15:43

Дружина Віктора Павліка розповіла, що її дратує в артисті

15:41

F-16 застосують у три етапи: названо перші цілі винищувачів

14:49

РФ перекидає додаткові війська на Харківщину: в ЗСУ пояснили ціль окупантів

Реклама
14:31

"Ситуація змінилася": політолог сказав, чи піде Трамп на угоду з Путіним щодо УкраїниВідео

14:16

Церковне свято 6 серпня: що заборонено робити в Яблучний Спас

14:12

Що таке "страхополох": мало хто знає правильну відповідьВідео

13:58

Міша Кацурін зізнався, за що "вихватує" від Наді Дорофєєвої

13:50

Олімпіада-2024: український гімнаст виборов срібло у вправах на паралельних брусах

13:45

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ з ескортницею і маленькою дитиною - деталі

13:26

Умов для перемовин немає, можуть бути зміни лише у березні-травні 2025 року – МорозовВідео

12:59

"Перемир'я не чекаю": Максим Галкін показав справжнє обличчя Алли Пугачової

12:58

США надали Україні грант у розмірі 3,9 млрд доларів: Шмигаль зізнався, на що підуть гроші

12:36

Це просто щось: консервовані помідори половинками із секретним інгредієнтом - рецептВідео

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти