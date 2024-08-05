Україна опублікувала жорстку заяву на адресу Малі та попередила про наслідки

Рішення перехідного уряду Малі - недалекоглядні та поспішні, Бамако мовчить у ситуації, коли бойовики Вагнер "працюють" на території республіки.

https://glavred.net/politics/ukraina-opublikovala-zhestkoe-zayavlenie-v-adres-mali-i-predupredila-o-posledstviyah-10585955.html Посилання скопійоване

Малі необґрунтовано звинуватило Україну в "підтримці міжнародного тероризму" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Україна розцінює рішення Малі щодо розриву дипломатичних відносин із Києвом як недалекоглядний і поспішний крок. Українська держава відіграє важливу роль в Африці та поважає територіальну цілісність інших держав. Київ залишає за собою право застосовувати політико-дипломатичні заходи у відповідь на недружні кроки Бамако, на території якого діють причетні до військових злочинів бойовики ПВК Вагнер. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

У МЗС опублікували заяву про те, що перехідний уряд Малі ухвалив недалекоглядне рішення щодо розриву дипломатичних відносин з Україною.

"Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним, враховуючи, що Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку РФ усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність", - ідеться в повідомленні відомства. відео дня

Київ відкидає звинувачення в підтримці міжнародного тероризму.

"Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн та рішуче відкидає звинувачення Перехідного уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму", - йдеться в заяві.

Що відбувається в Малі Малі - це восьма за величиною країна в Африці. Розташована в західній частині континенту в північній півкулі. Столиця Малі - місто Бамако, важливий річковий порт на річці Нігер. Країна є колишньою колонією Франції. З початку 2012 року між південною та північною частинами Малі триває війна. Боротьбу проти уряду Малі, який контролює південь країни, ведуть кілька повстанських груп. Вони стверджують, що намагаються домогтися незалежності або більшої автономії для північної частини Малі, яку називають Азавад і у складі якої бачать до 60% території країни. Ключовою організацією повстанців став Національний рух за звільнення Азаваду (MNLA) - військово-політична організація малійських туарегів, які вважають північ Малі своєю батьківщиною. Ще у 2012 вони оголосили, що воюватимуть за незалежність цього регіону "доти, доки Бамако не визнає незалежність Азаваду". Туареги - це велика етнічна група, що походить від берберів, корінного етносу Північної Африки. Традиційно вони були кочовими скотарями. Туареги населяють величезні території африканського континенту в кількох країнах. Сьогодні туареги є напівкочовим народом, який сповідує іслам. Малійські туареги здобули бойовий досвід під час війни в Лівії у 2011 році, коли уряд Муаммара Каддафі залучав їх на службу як найманців. Після того, як владу Каддафі було повалено, озброєні туареги повернулися в Малі. У жовтні 2011 року було створено Національний рух за звільнення Азавада на півночі країни, а в січні 2012-го туареги розпочали свою збройну боротьбу за незалежність цього регіону. Їм вдалося взяти під контроль північ Малі, а в перші місяці війни - навіть тимчасово захопити кілька найбільших міст цього регіону. Після цього повстанці заявили, що досягли своїх цілей і оголосили про "незалежність Азавада".

Україна відіграла важливу роль у становленні держав Африки

У МЗС акцентували увагу на тому, що Україна підтримувала право країн Африки на незалежність і колонізацію, тоді як Росія, з якою співпрацює Малі, порушує норми міжнародного права.

"Нагадуємо, що саме Україна у ХХ столітті, будучи одним із засновників Організації Об’єднаних Націй, активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі.

Натомість Російська Федерація, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє.

Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної безпеки. Її контингент "блакитних шоломів" зробив значний внесок у реалізацію цілої низки операцій з підтримання миру під егідою ООН, зокрема з 2019 по 2022 роки — у складі Місій ООН у Малі", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Жодних доказів у звинуваченнях України

У Києві також додали, що в Бамако не навели жодних доказів щодо начебто причетності України до підтримки міжнародного тероризму, не провели аналіз ситуації та на підставі поспішних висновків вирішили розірвати дипломатичні відносини.

"Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події", - нагадали українські дипломати.

Малі ігнорує діяльність ПВК Вагнер

"При цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема "Вагнер", використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки", - зазначили в МЗС України.

Київ може піти на заходи у відповідь

Також у Міністерстві закордонних справ додали, що Київ залишає за собою право на вжиття політичних заходів у відповідь на недружні дії Бамако.

"Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії Перехідного уряду Республіки Малі", - підкреслили у МЗС.

Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною - що про це відомо:

Перехідний уряд Малі 4 серпня оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною та звинуватив Київ у нібито втручанні у внутрішні справи країни. У Бамако заявили, що українська держава, мовляв, співпрацює з повстанцями-туарегами, які нещодавно розгромили колону російських бойовиків ПВК Вагнер.

У своїй заяві Малі назвали уряд в Україні в стилі наративів Кремля - "нацистським режимом".

Як відомо, у Малі повстанці-туареги завдали нищівного удару по "вагнерівцях", які намагалися взяти місто Тінзауатен. Більшу частину бойовиків було ліквідовано, частина потрапила в полон. У Мережі з'являлися повідомлення про те, що туареги запропонували передати полонених бойовиків РФ Україні.

У ПВК Вагнер визнали свої втрати у Малі.

"Остання радіограма від "групи Пруда" надійшла 27 липня о 17:10: "Залишилися втрьох, продовжуємо вести бій". Командир 13 Штурмового Загону Сергій "Пруд" Шевченко загинув у бою", - йдеться в повідомленні бойовиків.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред