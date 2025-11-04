Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталося

Співачка Ірина Білик показала день із сім'єю.

Ірина Білик провела день із сином Табризом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Білик

Ірина Білик провела день із молодшим сином

Співачка попросила допомоги у підписників

Відома українська співачка Ірина Білик поділилася з підписниками в Instagram рідкісними кадрами сімейного відпочинку з молодшим сином Табрізом. Артистка разом із 10-річною дитиною побувала в цікавому місці та звернулася до шанувальників за порадою щодо виховання сина.

Ірина виклала відео з синочком, який із захопленням спостерігав за візуальними ефектами на стіні, схожими на водоспад. Після кількох миттєвостей насолоди видовищем хлопчик повернувся до мами і попрямував до неї з розпростертими обіймами.

Табріз - молодший син Ірини Білик / фото: instagram.com, Ірина Білик

У підписі до відео Білик поділилася проблемою, з якою зіткнулася у вихованні сина. Виявилося, що Табріз занадто багато часу проводить за гаджетами. Співачка попросила поради, як без шкоди для психіки дитини відмовитися від віртуального світу.

"Як допомогти дитині відмовитися від гаджетів та ігор - спокійно і без сліз?", - запитала Ірина.

Ірина Білик - виховання дітей / фото: instagram.com, Ірина Білик

Шанувальники співачки в коментарях написали безліч компліментів Табрізу і поділилися своїм досвідом.

"Який же він милий хлопчик"

"Яке сонечко"

"На жаль, зараз усі діти дуже гаджетозалежні. Побільше гуртків, тренування"

Ірина Білик - діти

Співачка Ірина Білик є матір'ю двох синів. Старший син Гліб Оверчук народився у стосунках із моделлю Андрієм Оверчуком і став музикантом. Молодший син Табріз народився від п'ятого чоловіка, російського режисера і фотографа Аслана Ахмадова. Хлопчик з'явився на світ за допомогою процедури сурогатного материнства і має подвійне громадянство - України та Азербайджану.

Ірина Білик / інфографіка: Главред

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композитор і поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

