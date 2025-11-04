Поширював фейки про ЗСУ: затримано настоятеля Святогірської лаври

Правоохоронці затримали настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври в Донецькій області.

Затримано настоятеля Святогірської лаври / колаж: Главред, фото: Офіс Генпрокурора, СБУ

Підозрюваний поширював наративи російської пропаганди

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Правоохоронці затримали настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври (Української православної церкви Московського патріархату) в Донецькій області. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

У дописі не називають ім'я, але обставини справи вказують на митрополита Арсенія (у миру - Ігор Яковенко). Суд відправив його під варту.

"Слідством встановлено, що в травні-червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів поширював наративи російської пропаганди, зокрема - звинувачував Збройні сили України в загибелі священнослужителів і знищенні храмів", - ідеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ нагадують, що раніше Служба вже викривала клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Досудове розслідування за цим епізодом завершено. Матеріали справи скеровано до суду.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що суд повторно обрав клірику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією прокуратури, раніше суд взяв митрополита під варту, а апеляційний суд визначив можливість внесення застави в сумі 1,5 млн грн, яку клірик сплатив.

