Наступ РФ не зупиниться: названо напрямки, які стануть найгарячішими взимку

Марія Николишин
4 листопада 2025, 14:18
Коваленко наголосив, що у Москви немає намірів закінчувати війну.
Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви експерта:

  • Росіяни продовжуватимуть наступ на фронті і взимку
  • Ворогу важливо продовжувати рух
  • Найгарячішими взимку будуть Добропільський, Новопавлівський, Гуляйпільський напрямки

Російський наступ триватиме і взимку. Окупанти зупинятися не будуть. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, для росіян зараз важливо продовжувати рух.

"Найгарячішими взимку будуть Добропільський, колишній Новопавлівський, східний Гуляйпільський напрямки (це все південно-донецький плацдарм). Також активним буде Куп'янський напрямок, саме в районі міста Куп'янськ. І я думаю, що вони будуть намагатися тиснути на Лиман", - наголосив він.

На його думку, інші ділянки фронту чекає або стагнація, або наші стабілізаційні дії.

Коваленко наголосив, що у Москви немає намірів закінчувати війну.

"Російський наступ триватиме, війна триватиме", - підсумував експерт.

Чи можливе припинення бойових дій

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач сказав, що не очікує раптового припинення бойових дій. Але, за його словами, наступного року, особливо після зими, може дещо зменшитися інтенсивність боїв через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян.

"Найімовірніше, до кінця зими Росія не зупиниться у своїх руйнівних зусиллях, бо вважає, що зможе зламати український опір. Тільки тоді, коли росіяни переконаються, що це в них не вийшло, вони почнуть шукати якийсь інший вихід, по-новому оцінювати свої ресурси і власні перспективи", - вважає він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ.

Водночас, військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" заявив, що російські окупанти намагаються тиснути у Покровську, щоб закріпитися та захопити все місто. Групи росіян є практично у всіх кварталах та районах міста.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

08:10

Путін хоче доламати світовий безпековий порядокПогляд

