"Бучанський кат" відповів на звинувачення в геноциді українців під Києвом

Сергій Колоцей / gp.gov.ua

Командир підрозділу Росгвардії Сергій Колоцей відповів на звинувачення в тому, що є учасником масових вбивств українців на тимчасово окупованих територіях Київської області.

В коментарі він заявив, що нібито не причетний до бучанської різанини, і це все "наклеп".

"Я не служу в Нацгвардії. Ви що, з глузду з'їхали? Тоді українська прокуратура повинна звинуватити всіх, хто відправляє посилки в Росію. Нагадаю вам, що дана організація є поштовим відділенням, де будь-хто може відправити посилку кому завгодно і куди завгодно. Перш ніж когось звинувачувати в чомусь, встановіть всі деталі, інакше вас звинуватять в погрозах і наклепі на мирних громадян інших держав", - підкреслив Колоцей.

Чоловік заявив, що не є громадянином Росії, у нього є тільки паспорт Республіки Білорусь, де він зараз і знаходиться. Він також заперечує, що останнім часом відвідував Україну.

Він додав, що не буде зв'язуватися з українською владою через звинувачення в тортурах і вбивствах, дані українських прокурорів він назвав "помилкою" і "наклепом".

Звинувачення в бучанській різанині

Прокурори Бучі та поліцейські встановили, що саме Колоцей вбив у березні чотирьох беззбройних людей у Бучі. Момент вбивства бачили кілька свідків, згодом вони впізнали одного з російських вбивць на відеозаписі з відділення кур'єрської служби СДЕК в Мозирі, де російські військові відправляли додому речі, імовірно награбовані в Україні.

Що відомо про бучанського ката

Підозрюваний Колоцей народився і виріс в білоруському місті Мозирі. Довгий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.

/ gp.gov.ua

За даними прокуратури, Колоцей має відношення до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.

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