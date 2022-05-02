Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката

До розстрілів причетний 35-річний уродженець Білорусі Сергій Колоцей, який командував підрозділом російських окупантів.
Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.
Йдеться про чотирьох чоловіків, тіла яких лежали біля будівельних матеріалів на одній з вулиць у Бучі, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
У деяких чоловіків були пов'язані за спиною руки, отже, вони були заручниками. Вбивство сталося 18 березня, проте тіла пролежали до початку квітня, поки в місто не увійшли українські військові і правоохоронці.
Як встановили прокурори, до розстрілу був причетний 35-річний уродженець Білорусі Сергій Колоцей. Він командував одним з підрозділів російських окупантів, які здійснювали геноцид у Бучі. Деяких мирних жителів вони брали в полон і катували, а інших розстрілювали прямо на вулиці, пише Слідство. Інфо.
Момент вбивства бачили кілька свідків. Один з них зміг навіть записати на відео ці події, де видно місце розстрілу і момент, коли один з окупантів піднімає руку зі зброєю і потім лунає постріл.
Свідки впізнали Сергія Колоцея на відеозаписі з білоруського поштового відділення, де камера зафіксувала, як мародери відправляли награбоване в Україну майно своїм родичам в Росію. Згідно з поштовими документами і відеозапису, Колоцей відправляв в місто Ульяновськ кришку від багажника автомобіля.
Що відомо про бучанського ката
Підозрюваний Колоцей народився і виріс в білоруському місті Мозирі. Довгий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.
За даними прокуратури, Колоцей має відношення до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.
Читайте також:
- "До вбивств не причетні": Путін обурив своєю версією подій у Бучі та Маріуполі
- П'ятеро окупантів зґвалтували 14-річну українку в Бучі: вона планує зберегти дитину
- "Ні води, ні світла, потім газ пропав": 21-річна дівчина розповіла, як вона народжувала в захопленій Бучі