Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката

Сергій Колоцей / gp.gov.ua

Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

Йдеться про чотирьох чоловіків, тіла яких лежали біля будівельних матеріалів на одній з вулиць у Бучі, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

У деяких чоловіків були пов'язані за спиною руки, отже, вони були заручниками. Вбивство сталося 18 березня, проте тіла пролежали до початку квітня, поки в місто не увійшли українські військові і правоохоронці.

Як встановили прокурори, до розстрілу був причетний 35-річний уродженець Білорусі Сергій Колоцей. Він командував одним з підрозділів російських окупантів, які здійснювали геноцид у Бучі. Деяких мирних жителів вони брали в полон і катували, а інших розстрілювали прямо на вулиці, пише Слідство. Інфо.

Момент вбивства бачили кілька свідків. Один з них зміг навіть записати на відео ці події, де видно місце розстрілу і момент, коли один з окупантів піднімає руку зі зброєю і потім лунає постріл.

Свідки впізнали Сергія Колоцея на відеозаписі з білоруського поштового відділення, де камера зафіксувала, як мародери відправляли награбоване в Україну майно своїм родичам в Росію. Згідно з поштовими документами і відеозапису, Колоцей відправляв в місто Ульяновськ кришку від багажника автомобіля.

/ gp.gov.ua

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Підозрюваний Колоцей народився і виріс в білоруському місті Мозирі. Довгий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.

За даними прокуратури, Колоцей має відношення до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.

/ gp.gov.ua

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